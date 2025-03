“Gran susto”: cayó un poste de luz, electrocutó a 16 vacas y cuatro personas se salvaron milagrosamente de morir

Pequeños ganaderos del paraje de Capivari, en el departamento correntino de Mercedes, sufrieron un terrible incidente luego de que un tendido eléctrico perteneciente a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) cayera sobre el camino vecinal y le matara 16 animales.

Todo sucedió el jueves pasado por la tarde cuando, luego de rejuntar la hacienda en su establecimiento, la familia Ávalos comenzó el arreo por unos cinco kilómetros de 120 animales hasta el corral comunitario donde iban a vacunar contra la fiebre aftosa. Según dijeron, es una práctica habitual que realizan todos los vecinos de la zona.

Al paso, dos peones de a caballo llevaban la hacienda, mientras que de atrás, una camioneta de los Ávalos, acompañaba. En el vehículo estaban tres adultos y un bebe de dos años. Cuando estaban aproximadamente a 200 metros del corral, los que estaban dentro notaron que los postes de luz a la vera del camino se hamacaban por el viento que soplaba.

“Llamó la atención ese movimiento de los postes; a unos 150 metros, cuando estaban pasando por la escuela rural, un palo se vino abajo y cayó sobre el caballo de uno de los peones. Ahí nomás fue despedido y quedó tirado a unos metros. En ese instante, el cable de alta tensión cae sobre la camioneta, se enreda con la antena y comienza a chispear”, contó a LA NACION Selva Ávalos.

“Cuando mi mamá ve que el muchacho se cae del caballo, intentó ayudarlo, pero mi hermano le pegó el grito y le dijo que no se baje porque se iban a quedar todos pegados. En estado de shock, cerraron los vidrios de la camioneta y empezaron a ver cómo el cable no dejaba de chispear sobre la camioneta. Hubo muchos gritos y angustia. Mi sobrino entró en estado de llanto y no se podía calmar”, añadió.

Después de un rato, el muchacho logró levantarse. También el caballo se recuperó y se incorporó. Los ocupantes del vehículo permanecieron un tiempo más adentro hasta que el cable dejó de hacer corriente.

“Desde la camioneta se veía cómo las vacas iban cayendo sobre el camino porque todo el tendido de la luz terminó impactando sobre los animales. No se podía hacer nada porque nadie podía bajar, era un peligro”, detalló la productora.

Según contó, la reacción rápida de su hermano fue porque había vivido un caso similar cuando fue la época de los incendios: “En una estancia, donde estaban apagando el fuego, se cayó un palo de luz y el cable se precipitó sobre una camioneta. Sin saber, el conductor se bajó y la tensión eléctrica lo tiró como a 10 metros. Por eso fue el reflejo de mi hermano para que nadie se baje de la camioneta”.

El duro saldo del hecho fue la muerte de 16 animales, entre vacas preñadas, vacas gordas y terneros por un valor aproximado de $30 millones. "Una pérdida económica enorme y un gran susto para mi familia. Pero gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna víctima fatal porque de haber descendido de la camioneta hubiesen muertos electrocutados", subrayó.

Por último, Ávalos denunció que en toda la zona de parajes rurales hay una falta de mantenimiento total del tendido eléctrico por parte de la empresa correntina. "No es la primera vez que sucede, que se caen los palos y el mantenimiento de la DPEC es de total abandono, tanto en nuestro paraje como en otros. Apenas sopla un viento se corta la luz y, al cortarse no hay agua ya que el paraje cuenta con una sola red de agua que sale desde la sala de primeros auxilios, abasteciendo a la mayoría de las familias", dijo.

“Pasamos días sin luz y agua, hemos sufrido un verano de terror, cortaban la luz desde las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. Una vergüenza, hay ancianos y niños que han llegado hasta con golpes de calor, tirando sus alimentos en mal estado que no aguantaban tanta horas sin luz. Muchas pérdidas de electrodomésticos que se queman por el mal funcionamiento de la red eléctrica. Sinceramente, estamos cansados de esta situación, porque es un servicio que se paga, que cada productor hace el esfuerzo y ya no tenemos derecho ni a reclamar. Esto sucedió a aproximadamente 150 metros de la escuela del paraje. Pudo haber sido una tremenda tragedia con los niños que van a la escuela y vuelven a sus casas, caminando como en toda zona rural”, finalizó.

