“Hay que ponerse de acuerdo”: Coninagro fijó posición sobre la ley de semillas ante la discusión por UPOV-91

SAN NICOLÁS.– Mientras crece la discusión por una posible adhesión de la Argentina a UPOV 91, el convenio internacional que otorga mayor protección a la propiedad intelectual de las semillas a las empresas, en el cooperativismo agropecuario fijaron su postura. En Expoagro, Coninagro presentó una nueva edición del Semáforo de las Economías Regionales y su presidente, Lucas Magnano, se refirió al debate por la ley de semillas y a la necesidad de alcanzar consensos en toda la cadena.

La presentación se realizó en el predio ferial de esta ciudad bonaerense con la participación del secretario de la entidad, Mario Raiteri, y el economista David Miazzo, responsable del informe técnico. También estuvieron autoridades provinciales vinculadas al área productiva.

El posicionamiento del cooperativismo llegó luego de que la Mesa de Enlace presentara al Gobierno una propuesta para avanzar en una nueva legislación de semillas que modernice el sistema vigente, manteniendo el marco del convenio UPOV 78.

Magnano señaló que se trata de un debate complejo dentro del sector: “Es un tema que genera mucha confusión e intercambio y que no se va a solucionar en un par de reuniones. Hace rato se viene trabajando y debe simplificarse”.

Magnano señaló que se trata de un debate complejo dentro del sector: “Es un tema que genera mucha confusión e intercambio y que no se va a solucionar en un par de reuniones. Hace rato se viene trabajando y debe simplificarse”

El dirigente explicó que durante las conversaciones recientes se avanzó en algunos puntos de coincidencia entre los distintos actores. “Lo cierto es que en el marco de la reunión [el martes entre la Mesa de Enlace y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta] se presentó en sí básicamente unos puntos de acuerdo en los que todos convalidamos que se permita el uso propio, que ese uso propio sea oneroso y a su vez que tengamos un Inase que controle mucho a todo ese universo”, indicó.

En ese contexto también se refirió al problema del comercio informal de semillas. “La realidad es que hay un mercado de bolsa blanca que a mi criterio está mal dicho; sería de bolsa negra y es un desastre. Entonces, eso hay que ordenarlo”, sostuvo.

Magnano advirtió que el desarrollo de nuevas variedades será clave para mejorar la competitividad del país en los mercados internacionales. “He tenido oportunidad de hablar con gente que ha estado en China el año pasado y China está empezando a controlar, por ejemplo, la soja, y la soja de la Argentina no tiene la proteína que ellos están queriendo”, señaló.

Según planteó, el desafío es lograr más inversión en tecnología genética sin afectar a los productores. “Ahí es donde tenemos que ponernos todos de acuerdo y sin que nadie prescinda nada en la cadena, que empiece a ser un buen negocio hacer nuevos varietales en la Argentina, pero que no vaya en detrimento de los productores”, explicó.

Consideró que la clave está en encontrar un esquema equilibrado para todos los actores y que haya una simbiosis lógica de negocio en donde los productores y toda la cadena productiva disponga de variedades mejoradas a lo largo del tiempo para tener acceso a mayor producción y a un mejor desarrollo.

Para Magnano, alcanzar acuerdos será fundamental para avanzar en una nueva normativa. “Entonces, hay que laburar y ponerse de acuerdo entre todos, eso es lo más importante”, subrayó.

En ese sentido, remarcó que el diálogo debe ser el camino para resolver las diferencias dentro del sector. “Algo es claro que en la Argentina la única forma de resolver conflictos es dialogando”, expresó. Y agregó: “El diálogo no debe agotarse; las instancias hay que abrirlas y hay que dar las discusiones. Es sumamente importante lograr acuerdos porque ahí lograremos no solo la madurez institucional sino también empezaremos a ser un país más serio”.

Además del debate sobre semillas, Magnano aprovechó la ocasión para pedir avances en reformas económicas. “Vemos al mismo tiempo también con muy buenos ojos la reforma laboral con los capítulos fiscales que ha incorporado”, señaló.

Según indicó, la generación de empleo formal debe ser una prioridad para el país. “Es sumamente importante que para las pymes, que son los mayores dadores de trabajo, sea sencillo y no tenga mayores temas colaterales las vinculaciones y desvinculaciones laborales”, sostuvo.

Durante el encuentro, el secretario de Coninagro, Mario Raiteri, destacó la importancia del Semáforo de Economías Regionales como herramienta de diagnóstico del sector productivo. “A veces a las autoridades provinciales y nacionales le parecen recurrentes nuestros pedidos. Pero para nosotros es muy importante el semáforo”, dijo.

En esa línea, señaló que las soluciones deben venir desde la microeconomía. “Las respuestas vienen de la mano de la microeconomía, de la posibilidad de tener infraestructura, de poder tener conocimiento a disposición, de poder tener asistencia financiera y una rebaja en los impuestos nacionales y provinciales para motorizarla”, expresó.

“Cada vez que fallamos, desde los gobiernos y desde la acción gremial, hay un montón de productores que quedan marginados de esta actividad”, señaló.

Por su parte, el economista David Miazzo presentó los resultados del semáforo correspondientes a enero de 2026. El informe mostró cuatro actividades en verde, siete en amarillo y ocho en rojo, lo que reflejó un escenario heterogéneo dentro de las economías regionales.

El Semáforo de Economías Regionales registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo que en comparación con el mes anterior, se observó una desmejora, ya que la actividad lechera y manicera cambio de categoría de amarillo a rojo Gza

Entre las actividades en rojo permanecen producciones como yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón, a las que este mes se sumaron el maní y la lechería. En la mayoría de los casos el problema se concentra en el componente de negocio, con precios que no lograron acompañar la inflación ni el aumento de los costos operativos.

En contraste, las actividades que se mantuvieron en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel, donde se observó un mejor desempeño de precios y condiciones de mercado. Mientras tanto, otras producciones como forestal, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos permanecieron en amarillo, con señales mixtas entre precios, costos y demanda.

La presentación contó además con la participación de funcionarios provinciales, como Sergio Busso, ministro de Bioagroindustira de Córdoba; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura de Santa Fe y Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos. También asistió Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires

La presentación contó, además, con la participación de funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y el secretario de Agricultura de Santa Fe, Ignacio Mántaras, quienes coincidieron en destacar el valor del monitoreo de las economías regionales para orientar políticas públicas.