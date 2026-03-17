Vende todo lo que produce: la carne que creció a tasas chinas enfrenta dos importantes riesgos

Tras un 2025 que dejó indicadores positivos en materia productiva y de consumo, la cadena porcina argentina atraviesa un escenario favorable con casi tres meses del inicio de 2026. El aumento de la faena, la mejora en la rentabilidad en los primeros meses del año y una demanda sostenida posicionan a la actividad como uno de los segmentos dinámicos de la agroindustria. Sin embargo, referentes del sector advierten que el avance de las importaciones y factores macroeconómicos podrían condicionar el ritmo de expansión.

De acuerdo con un informe del equipo técnico de Pormag, en febrero pasado se faenaron 680.663 animales, una baja del 5,2% respecto de enero último. No obstante, en el acumulado del primer bimestre se registró un total de 1.398.692 cabezas, cifra que implicó un crecimiento interanual del 8%.

Este desempeño confirma una tendencia de expansión que viene consolidándose en los últimos años y que se vincula tanto con la mejora en la eficiencia productiva como con la evolución del consumo interno. En ese contexto, desde la Federación Porcina Argentina (FPA) destacaron que el arranque de 2026 muestra señales alentadoras.

“El sector porcino arrancó este 2026 de una manera muy dinámica. Si bien en enero tuvimos algunos desafíos en términos de márgenes, porque se achicaron por una suba en los costos, lo que vemos como positivo es que ya en febrero el panorama cambió, bajaron costos, la rentabilidad del productor se estabilizó y también la demanda se sostuvo”, señaló Agustín Seijas, director ejecutivo de la entidad, a LA NACION.

Según el dirigente, el nivel de actividad continuó creciendo aun en un escenario de ajustes económicos: “La producción no frenó, en enero se cerró con un aumento interanual del 9,9%" MSD Salud Animal

Según el dirigente, el nivel de actividad continuó creciendo aun en un escenario de ajustes económicos. “La producción no frenó, en enero se cerró con un aumento interanual del 9,9%, y eso muestra también que el productor argentino sigue apostando a la eficiencia, sigue apostando al crecimiento constante”, afirmó.

Seijas destacó que la proteína porcina logró consolidar su competitividad frente a otras carnes

Uno de los factores que explica la expansión del sector es el lugar cada vez más relevante que ocupa la carne de cerdo en el consumo doméstico. En ese sentido, Seijas destacó que la proteína porcina logró consolidar su competitividad frente a otras carnes.

“Consideramos que somos la proteína animal más competitiva. En un relevamiento de febrero llegamos a una relación histórica donde se podía comprar tres kilos de carne de cerdo por el valor de uno de carne vacuna”, sostuvo. Ese diferencial de precios se tradujo en un incremento sostenido del consumo per cápita. “Actualmente estamos en un consumo que roza los 20 kilos por habitante al año. Vale recordar que hace dos décadas estábamos en tres kilos, el avance es muy marcado”, remarcó.

Evolución faena (en miles de cabezas) febrero 2025 - 2026 Pormag

Para lo que resta del año, en la federación proyectaron una expansión moderada de la producción. “Estimamos un crecimiento en el orden del 3 al 4%, pero para seguir en ese camino hay dos grandes desafíos”, advirtió.

El primero está vinculado con el comercio exterior y la necesidad de consolidar mercados. “En enero las exportaciones crecieron alrededor de un 170%, y hay que seguir en esa vía. Algo que podría ayudar muchísimo es la apertura del mercado chino para exportar subproductos, lo que sería un hito porque permitiría darle valor a ese 15% del animal que hoy no lo tiene en el mercado interno”, explicó.

Otro aspecto clave para sostener la inversión es la implementación de incentivos adecuados. “Necesitamos que se terminen de pulir las correcciones sobre el libro de inversiones contempladas en el régimen de incentivos para medianas inversiones [RIMI], porque eso elevaría el techo de crecimiento del sector”, indicó.

En la mirada de los analistas privados, el negocio porcino atraviesa un momento distinto al del año pasado. Juan Uccelli, consultor especializado en la actividad, sostuvo que los costos tuvieron un impacto determinante en los resultados de 2025. “El año pasado los costos aumentaron más de un 50%, mientras que el precio del cerdo subió un 17%, lo que empezó a achicar el resultado positivo del negocio, que igualmente terminó siendo favorable”, señaló.

Para Uccelli, la competitividad cambiaria genera nuevos riesgos: “La baja del dólar que benefició el costo de producción también complicó el comercio exterior y hace que las importaciones sean mucho más tentadoras”

En los primeros meses de 2026, el escenario comenzó a modificarse. “Tenemos una baja de costos, especialmente por los precios del maíz y la soja y por la baja del dólar, y un aumento del precio del cerdo. Entonces mejoró de una forma interesante la rentabilidad que teníamos en diciembre”, explicó.

A su vez, destacó que la demanda interna continúa absorbiendo la producción. “Se está colocando todo lo que se produce y la diferencia con el precio del vacuno se agrandó de una forma muy importante”, coincidió con Seijas.

No obstante, el especialista advirtió que la competitividad cambiaria genera nuevos riesgos. “La baja del dólar que benefició el costo de producción también complicó el comercio exterior y hace que las importaciones sean mucho más tentadoras”, indicó.

En particular, señaló que la relación con Brasil se volvió más desafiante. “Brasil devaluó su moneda y la Argentina sobrevaluó su peso. Además, el precio del cerdo en Brasil bajó en reales mientras que en la Argentina subió en pesos, lo que hizo que la diferencia sea mucho más pronunciada”, explicó.

Este contexto derivó en un incremento de las compras externas que, si bien no impacta de manera directa en los valores al productor, introduce presión sobre el mercado. “El precio podría estar un poco mejor, pero la importación lo condiciona”, sostuvo.

A ello se suma el comportamiento del consumo en un escenario de menor poder adquisitivo. “La gente reemplaza la carne vacuna por cerdo y pollo, pero a partir del día 20 del mes a las carnicerías no las visita nadie y se deja de vender todo tipo de carne", advirtió.

“La gente reemplaza la carne vacuna por cerdo y pollo, pero a partir del día 20 del mes a las carnicerías no las visita nadie y se deja de vender todo tipo de carne", advirtió Uccelli Archivo - Archivo

En una visión más cautelosa, para Uccelli, el atraso cambiario es un factor que seguirá influyendo en el negocio. “El tipo de cambio beneficia los costos, pero castiga las exportaciones y nos convierte en un destino muy favorable para las importaciones”, analizó.

Pese a estas dificultades, el sector mantiene expectativas positivas en el mediano plazo. “El cerdo se posiciona como una carne barata y accesible. En la medida en que el consumidor tenga ingresos para comprar, seguirá siendo una opción”, concluyó.

En este escenario productivo en expansión y de un consumo consolidado, la cadena porcina argentina enfrenta así el desafío de sostener su crecimiento. Los referentes del sector destacaron que el comportamiento del mercado externo, el acceso al crédito y la evolución del poder adquisitivo serán variables decisivas para determinar si el presente alentador logra transformarse en una tendencia duradera.