Impacto: la sequía cubre casi el 30% del país y hay provincias con hasta un 80% de afectación

Casi el 30% del territorio argentino atraviesa algún grado de déficit hídrico, de acuerdo con el último relevamiento del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa), que refleja este fenómeno a nivel regional. Dentro de la zona agrícola, las situaciones más comprometidas se concentran en Buenos Aires y Córdoba. En el caso de Buenos Aires, más del 80% del territorio presenta condiciones que van desde anormalmente seco hasta sequía moderada, mientras que en Córdoba más de la mitad de la provincia registra algún nivel de sequía, con cerca del 38% del área bajo categorías severa, extrema o excepcional. El informe corresponde al período comprendido entre el 26 de octubre de 2025 y el 25 de enero de 2026.

Si se observa el mapa a nivel nacional, el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica muestra que el 29,86% del territorio argentino presenta algún grado de déficit hídrico, lo que equivale a 764.490 kilómetros cuadrados. Dentro de ese total, el 11,38% del país, es decir alrededor de 285.333 kilómetros cuadrados, está clasificado como anormalmente seco; el 9,28%, unos 232.672 kilómetros cuadrados, se encuentra bajo sequía moderada y el 5,87%, cerca de 163.000 kilómetros cuadrados, en sequía severa. Además, el 3,06% del territorio nacional, aproximadamente 76.653 kilómetros cuadrados, registra sequía extrema, mientras que el 0,27%, unos 6.832 kilómetros cuadrados, aparece bajo sequía excepcional, la categoría más crítica del sistema.

Porcentaje del área bajo cada categoría de sequía en la Argentina Sissa

El 70,14% del país, equivalente a casi 1,7 millones de kilómetros cuadrados, no presenta condiciones de sequía. Sin embargo, la situación genera atención porque el déficit hídrico se concentra en zonas productivas clave y en un momento sensible del ciclo agrícola. Esta situación se explica en parte porque, según advirtió la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la región núcleo las lluvias de enero pasado alcanzaron apenas alrededor del 30% de lo normal, algo que ya empezó a sentirse en los cultivos: la soja de primera muestra pérdidas de rendimiento difíciles de recuperar y, en el maíz tardío y de segunda, hay unas 90.000 hectáreas comprometidas, con una parte importante del área en estado regular y a la espera de nuevas lluvias.

Porcentaje del área bajo cada categoría de sequía en Buenos Aires Sissa

En la provincia de Buenos Aires, los datos muestran que una parte muy amplia del territorio presenta déficit hídrico. El 41,21% de la provincia, equivalente a unos 126.098 kilómetros cuadrados, está clasificado como anormalmente seco, mientras que otro 32,98%, alrededor de 101.900 kilómetros cuadrados, registra sequía moderada. Solo el 16,45% del área, unos 50.319 kilómetros cuadrados, figura como no seco y, por ahora, no se registran zonas bajo sequía severa, extrema o excepcional.

La situación es más delicada en la provincia de Córdoba, donde el mapa del Sissa muestra los niveles de sequía más altos dentro de la zona agrícola. En ese distrito se concentran todas las categorías de sequía, desde las condiciones moderadas hasta las más severas.

Porcentaje del área bajo cada categoría de sequía en Córdoba Sissa

Allí, el 19,78% del territorio, equivalente a unos 32.433 kilómetros cuadrados, aparece bajo sequía severa; el 15,84%, alrededor de 25.962 kilómetros cuadrados, bajo sequía extrema y el 2,76%, unos 4.532 km², en sequía excepcional. A eso se suma otro 14,48%, cerca de 23.737 km², clasificado como sequía moderada. En total, más de 86.000 km², es decir, más del 50% de la provincia, presenta algún nivel de déficit hídrico.

La situación es seguida de cerca por la importancia de Córdoba en la producción de maíz, tanto temprano como tardío, ya que es la principal provincia productora, y por su rol central en los esquemas mixtos de agricultura y ganadería.

Porcentaje del área bajo cada categoría de sequía en la Argentina Sissa

Mientras que en la provincia de Santa Fe la situación es comparativamente más favorable. De acuerdo con el Sissa, el 83,54% del territorio provincial, unos 111.185 km², se mantiene en la categoría no seco.

Sin embargo, el 12,82% del territorio, equivalente a unos 17.000 kilómetros cuadrados, figura como anormalmente seco y otro 3,64%, alrededor de 4.800 km², presenta sequía moderada. En total, cerca de 21.800 kilómetros cuadrados de la provincia muestran algún nivel de déficit hídrico. Aunque no se observan categorías severas, la situación es más complicada en el sur de la provincia.

En Entre Ríos, el 76,75% del territorio, equivalente a unos 59.607 km², no presenta condiciones de sequía. El relevamiento indica que el 14,21% —alrededor de 11.032 km²— está clasificado como anormalmente seco y el 8,31%, unos 6.451 km², como sequía moderada. Además, un 0,73% —cerca de 568 km²— aparece bajo sequía severa, lo que refleja un deterioro localizado en algunas zonas productivas.

El Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA) es una herramienta que monitorea y clasifica la sequía en la región a partir de distintos indicadores climáticos y ambientales, como las lluvias, la humedad del suelo y el impacto sobre la vegetación. Funciona en el marco del Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur y reúne información de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que permite comparar la situación hídrica entre países y seguir su evolución en el tiempo.