Informe: el 65% del financiamiento de la campaña agrícola 2024/2025 se tomó en dólares, según una plataforma

En los últimos meses, la mayor certidumbre macroeconómica comenzó a reflejarse en el campo a través de un repunte en la financiación. Para el productor agropecuario, este contexto facilita la planificación y el armado de números, lo que se traduce en más inversiones y, en consecuencia, puede generar mayor producción agropecuaria.

En este escenario, las plataformas que operan junto a bancos proyectan alcanzar un nuevo récord de transacciones para este año. El monitoreo del crédito agropecuario, en particular, el destinado a la compra de insumos o hacienda, permitió detectar las preferencias y oportunidades dentro del financiamiento bancario en las últimas dos campañas agrícolas.

De acuerdo con los números de la plataforma Nera, el 65% del financiamiento de la campaña 2024/2025 se tomó en dólares, proporción que trepó al 80% si se observa solo el primer semestre del año. Además, siete de cada diez productores optó por líneas de crédito a un año o más. El 35% lo hizo en pesos. En tanto, en el primer semestre de 2025, 8 de cada 10 productores solicitaron créditos en dólares.

Marcos Herbin, CEO de Nera Gza. NERA

Desde enero de 2023, fecha de su creación, Nera movilizó unos US$1700 millones mediante unas 3000 transacciones mensuales, con un dato distintivo: el 70% del financiamiento en dólares se pactó a tasa cero. La proyección hacia adelante es ambiciosa: este año buscan superar los US$1000 millones.

“Creemos que el agro tiene un enorme potencial en la Argentina y en la región, y buscamos ayudar a financiar más y mejor al productor”, dijo Marcos Herbin, CEO de Nera.

A través de la plataforma intentan generar mayores volúmenes de inversiones y que se pueda crecer de los US$15.000 millones que hoy se desembolsan para los cultivos extensivos y llegar a US$ 20.000 millones por campaña. Esto, dijeron, se logrará con la combinación de certidumbre macroeconómica y precios competitivos.

Vale recordar que Nera es el ecosistema abierto de financiamiento digital para el agro que conecta a productores, proveedores y traders con entidades financieras. Ofrece líneas de entidades financieras como Banco del Sol, Comafi, Galicia y Santander, para pagar online insumos, hacienda e implementos agrícolas a más de 1800 proveedores.

El momento en que más se financió el productor agropecuario

“Cuando un productor tiene estabilidad, puede planificar, ajustar sus números e invertir más. Si, además, obtiene precios similares a los de países vecinos como Uruguay o Paraguay, se da la combinación perfecta”, sostuvo y agregó que más inversión implica más producción, aunque el clima sigue siendo una variable incontrolable. “Este año 2025 es, para nosotros, un punto bisagra: el primer año estable en mucho tiempo. Si esta estabilidad se mantiene, la inversión irá en aumento”, observó.

El cambio de escenario macroeconómico y político entre 2023 y 2025 reflejaron el nuevo modelo: 2023, debido a la alta incertidumbre política, por las PASO, elecciones y el balotaje, el productor se sobrestockeó de insumos antes de las elecciones para cubrirse y luego compró pocos insumos.

En tanto, 2024 arrancó con tasas altas en pesos y poca compra, pero a partir de abril, al ingresar los dólares, creció el financiamiento, sobre todo por líneas en dólares más accesibles, según señaló. Mientras que 2025 se convirtió en un año más “normal”, sin sobrestock, donde el productor volvió a tomar crédito impulsado por el financiamiento digital específico para el agro y garantías en granos.

Más de 75.000 productores siembran cultivos extensivos Ieral

De acuerdo con la plataforma, más de 75.000 productores siembran cultivos extensivos [a partir de datos del Sistema de Información Simplificado Agrícola - SISA]. Así, dijeron, más de 21.000 productores tomaron créditos bancarios, [según datos del Banco Central -BCRA]. El total estimado de financiamiento con crédito bancario es de US$4000 millones.

El plazo de cancelación suele estar atado a la próxima cosecha, para pagar el crédito con la producción futura. Las líneas con mayor demanda son las que cuentan con 12 meses. En ganadería, la demanda de créditos es más constante en el último tiempo, con algunos picos en momentos de remates de otoño y en primavera.