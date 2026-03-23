Ingresaron US$7463 millones: en el primer bimestre del año las exportaciones agroindustriales subieron un 7%

CÓRDOBA.- Los dólares aportados por las exportaciones agroindustriales argentinas crecieron 7% interanual en el primer bimestre del año. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), ingresaron en total US$7463 millones en ese período, US$489 millones más que en el mismo período del 2025. Con todo, febrero estuvo por debajo del mismo mes del año pasado (una caída de 4,5%).

En lo que hace al tipo de cambio real multilateral, un indicador seguido con atención por productores y empresarios, disminuyó 4% respecto a enero, pero estuvo 3% por encima del promedio del 2025.

El mes pasado los complejos con mayor evolución relativa fueron el tabacalero, el del girasol y el de porcinos, aunque no son los de más peso en el global. En cambio, trigo, girasol y carne-cuero vacuno fueron los de mayor contribución a la suba; maíz, soja y maní, los que más la amortiguaron.

Diez de los 22 complejos que analiza el Consejo presentaron una variación negativa en el segundo mes del año. El de cítricos (excluido limones que mejoraron 24,5%) lidera ese grupo con una caída del 69% interanual; le sigue el yerbatero con una baja del 43%; el avícola con 38% y el de arándanos y frutas similares con 26%.

El sector avícola tuvo una caída del 38% AVIANZA - AVIANZA

El tabaco -que participa con 0,4% del total de las exportaciones agroindustriales- creció 286% interanual; atrás quedó el girasol con 220% (es 7,3% del total exportado); el complejo porcino con 193% (su peso no llega al 0,1% del total) y el apícola con 49% (su porción en el total es del 0,5%).

El trigo, que participa con 19,7% de las exportaciones de la agroindustria, mejoró 57,8% el valor de lo exportado en febrero; la carne y cuero vacuno, 17,5% (representa 9,5% del global vendido afuera por la agroindustria) y el maíz cayó 48,2% interanual (su porción sobre el total es de 8,5%). También la cebada perdió 14,1% interanual (implica 5,8% del total) y el pesquero, 3,3% (5,3% es su participación).

El girasol tuvo una mejora del 220%

Febrero no fue un buen mes para el complejo bovino lácteo, que cayó 9% interanual (3% es su peso sobre el total) ni para el manisero, que se derrumbó 33,3% en relación a febrero del 2025 (2,3% del global). En el caso del vitivinícola, creció 4,2%; peras y manzanas lo hicieron 8,9%; legumbres, 74%; foresto industrial, 5,4% y ajo, 24,5%. Los cinco participan con menos del 2% en el total de las exportaciones agroindustriales.

Un reporte de la consultora Abeceb destaca que para el superávit comercial de febrero de US$788 millones fueron claves el buen desempeño de las exportaciones de trigo (con una mejora del 60% interanual) sumadas a las del oro (+80%) y litio (+125%), El sector sojero, aunque con saldo favorable, redujo su aporte debido a una caída de 30,4% en las exportaciones.

Las exportaciones de productos primarios crecieron 8,2% anual, con protagonismo de las cantidades (15,4%) frente al precio (-6,2%). Esta dinámica obedece, según la consultora, a la exportación firme del sector de trigo en un contexto de precios internacionales comprimidos; fue el producto número uno de las exportaciones del mes pasado con 10% del total.