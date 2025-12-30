Jornada: ingresaron 1042 vacunos al Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este lunes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó con un ingreso de solo 1042 vacunos que fueron descargados de 19 camiones. Las ventas se realizaron con agilidad y valores que oscilaron dentro de los niveles registrados en las últimas ruedas.

El Índice General del Mercado Agroganadero fue de $4435, 456, mientras que el peso promedio general resultó de 341 kilos. Detalle de venta: 28 novillos; 291 novillitos; 745 vaquillonas; 5 vacas, y 4 conservas. Base 10 cabezas.

Brandemann Consignataria SRL: (42) Migueltorena vq. 13, 295 kg a $4600; 12, 278 a 4700; Rodríguez vq. 17, 342 a 4500. Colombo y Magliano SA: (113) Almirante Duhau vq. 70, 302 a 4650; Lovizio vq. 21, 450 a 3700; 18, 406 a 3800. Ganadera Salliqueló SA: (50) Ganadera Salliqueló vq. 50, 352 a 3450.

Goenaga Biaus SRL: (70) Almirante Duhau vq. 70, 305 a 4650. Irey Izcurdia y Cía. SA: (70) Almirante Duhau vq. 70, 298 a 4650. Jáuregui Lorda SRL: (309) Agrop. Los Pinares vq. 10, 345 a 4300; 12, 353 a 4500; Agropecuaria Doña Elida vq. 80, 290 a 4800; Baldi vq. 30, 371 a 4500; 12, 335 a 4600; Blasfer nt. 18, 391 a 4700; 33, 378 a 4800; Comercializadora Morres nt. 35, 431 a 4700; Rucanahuel nt. 60, 418 a 4700.

Madelan SA: (70) Almirante Duhau vq. 70, 299 a 4650. Martín G. Lalor SA: (201) Almirante Duhau vq. 19, 313 a 4550; 51, 306 a 4650; Armesto nt. 11.330 a 3400; 21.356 a 4400; Choyun n. 24, 445 a 4000; nt. 12.420 a 4000; Matteucci Consig. nt. 10, 350 a 4700; vq. 40, 328 a 4400. Monasterio Tattersall SA: (70) Almirante Duhau vq. 70, 302 a 4650.

Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (6).

Colombo y Colombo SA: (72) Don Benito del Luján tr. 2, 543 a 2300; v. 9, 432 a 1700; 8, 346 a 1800; 4, 600 a 2000; Silajes Gusmerini-Kise vq. 7, 406 a 2400; San José Chico nt. 6, 444 a 3400; vq. 6, 378 a 2100; nt. 1, 275 a 4200; vq. 1, 285 a 3500; Vet-San Agropecuaria vq. 2, 385 a 1900; v. 2, 445 a 2400; vq. 1, 425 a 3500; Isacar nt. 16, 423 a 4400; vq. 7, 355 a 4000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (20) Cavallotto v. 3, 458 a 1800; 2, 763 a 19000; 11, 531 a 2100; 3, 787 a 2500; nt. 1, 400 a 4000.