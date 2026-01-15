La Argentina exportará a Sudáfrica vacunas contra la fiebre aftosa para su plan nacional de erradicación

Con el objetivo de contener y erradicar fiebre aftosa en un horizonte de 10 años en Sudáfrica, una empresa de capitales argentinos exportará vacunas contra esa enfermedad y formará parte del plan nacional de vacunación.

Se trata de Biogénesis Bagó que anunció un acuerdo que contempla “un embarque inicial de un millón de dosis de vacunas de alta potencia, listas para ser despachadas en cuanto se emitan las autorizaciones regulatorias correspondientes, y un suministro adicional de cinco millones de dosis antes de marzo de 2026 contra los serotipos SAT 1, SAT 2 y SAT 3 que generaron brotes en el país con importantes consecuencias para la producción de carne y leche”.

Según informaron en un comunicado, “las dosis provistas se integrarán a campañas masivas de vacunación por fases, enfocadas en los focos de mayor circulación viral identificados mediante mapas de riesgo (’heatmaps’), con metas de cobertura superiores al 80% en rodeos comunales y hasta el 100% en feedlots y tambos, enfocadas en los focos de mayor circulación viral identificados mediante mapas de riesgo con metas de cobertura superiores al 80% en rodeos comunales y hasta el 100% en feedlots y tambos".

Antes de marzo de 2026 habra un suministro adicional de cinco millones de dosis contra los serotipos SAT 1, SAT 2 y SAT 3 que generaron brotes en el país con importantes consecuencias para la producción de carne y leche (Photo by GIANLUIGI GUERCIA / AFP) GIANLUIGI GUERCIA - AFP

Destacaron que “este aporte complementará la producción local y los acuerdos que Sudáfrica mantiene con otras instituciones de la región, fortaleciendo la disponibilidad de vacunas trivalentes adaptadas a las cepas SAT (South African Territories) que circulan actualmente en ese país”.

En este sentido, detallaron que el programa sudafricano combina el uso de vacunas de alta potencia con un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad y el control de movimientos, con la “meta de reducir significativamente la incidencia de brotes en las provincias más afectadas durante los próximos 12 meses”.

En el mediano plazo, “la estrategia prevé avanzar hacia la consolidación del control de la enfermedad y, finalmente, al retiro progresivo de la vacunación una vez alcanzados los objetivos sanitarios establecidos por los organismos internacionales".

En el laboratorio argentino señalaron que “este acuerdo se apoya en la amplia experiencia de la compañía en la lucha contra la fiebre aftosa y en su capacidad industrial para responder a emergencias sanitarias de gran escala”

En el laboratorio argentino señalaron que “este acuerdo se apoya en la amplia experiencia de la compañía en la lucha contra la fiebre aftosa y en su capacidad industrial para responder a emergencias sanitarias de gran escala”.

“Nuestra misión es acompañar a los países en el diseño e implementación de estrategias sostenibles de control y erradicación de la aftosa, combinando tecnología de punta, capacidad de producción y conocimiento epidemiológico”, señaló Rodolfo Bellinzoni, director de Operaciones e Innovación de la firma.

“El compromiso con Sudáfrica se suma a nuestra trayectoria en programas exitosos de control de la enfermedad en América Latina y Asia, donde el uso sistemático de nuestras vacunas contribuyó a recuperar y sostener el estatus de libre de aftosa con y sin vacunación”, agregó.

Dijeron que la empresa también “actúa como proveedor de antígenos y vacunas para bancos de antígenos contra la fiebre aftosa, facilitando una respuesta rápida y flexible ante la aparición de nuevos focos y variantes virales”.

“Ser proveedor de bancos de antígenos de los principales exportadores de carne del mundo como Brasil y Estados Unidos nos ha dado una plataforma única para adaptar con rapidez nuestras soluciones a las cepas de campo relevantes en cada región. Esa misma experiencia estará ahora al servicio de Sudáfrica, como socio estratégico en su hoja de ruta hacia un país libre de aftosa y con mayor resiliencia sanitaria”, concluyó Bellinzoni.

Por último, indicaron que la posición de la Argentina como referente en el control de la fiebre aftosa “se fundamenta en una labor constante y coordinada entre los sectores público y privado dedicados a la investigación y el desarrollo”.

Asimismo, destacaron la fortaleza del organismo regulador nacional que “ha sido clave para generar confianza. ante las autoridades sanitarias de los mercados internacionales más exigentes”.

Comunicacion del gobierno sudafricano

En una carta, el ministro de Agricultura, John Steenhuisen, expuso la estrategia nacional para la contención de la fiebre aftosa y presentó una hoja de ruta para la protección del rodeo nacional y la recuperación del posicionamiento internacional de Sudáfrica en el sector agropecuario.

“Desde que perdimos el estatus de país libre de fiebre aftosa en 2019, nuestros productores han enfrentado desafíos sin precedentes. He recibido numerosos pedidos de ayuda, tanto de productores comerciales como comunitarios, que han soportado el enorme impacto de los recientes brotes de fiebre aftosa en el país. Vemos sus dificultades. Comprendemos el costo financiero y emocional que estos brotes han tenido sobre sus familias y sus medios de vida. Somos profundamente conscientes de las penurias que han atravesado, pero quiero asegurarles hoy que contamos con un plan que es realista y técnicamente sólido”, dijo en el comunicado.

“Debo ser franco con la Nación: alcanzar nuevamente el estatus de país libre de fiebre aftosa es una tarea monumental que no se logrará de la noche a la mañana. Nuestra estrategia se desarrollará por etapas a lo largo de diez años, comenzando con la estabilización y consolidación, para luego avanzar hacia el retiro progresivo de la vacunación y, finalmente, al reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa con vacunación por parte de la OMSA/WOAH. Este es un compromiso de largo plazo con la salud de nuestra economía y la seguridad de nuestro abastecimiento de alimentos", agregó.

Luego enumeró, los ejes principales del plan: vacunación focalizada, es decir prioridad en zonas de alto riesgo, con una cobertura mínima del 80% en rodeos comunitarios y hasta el 100% en feedlots y tambos, con el objetivo de reducir los brotes en más del 70% en las provincias de mayor riesgo en un plazo de 12 meses. En tanto que las vacunas de alta calidad y alta potencia, con las “alianzas con líderes globales como Biogénesis Bagó, de la Argentina, garantizarán el suministro”.