Buenos Aires CRC, el club de rugby más antiguo de América, venció al más añejo de África en Ciudad del Cabo

Buenos Aires Cricket & Rugby Club (BACRC) rebosa de salud. Luce rozagante y vigoroso, a pesar de acumular algo más de 160 años. Un siglo y medio vivido con esplendor. ‘Biei’ es uno de los socios fundadores de la River Plate Rugby Union, junto a Belgrano Athletic, Lomas Athletic y Rosario Athletic (hoy, Atlético del Rosario), y se consagró campeón en diez ocasiones (1900, la segunda temporada; 1901; 1902; 1903; 1904; 1908; 1909; 1915; 1958, y 1959). Y este viernes protagonizó un nuevo hito en su rica historia deportiva y social. La división M-19 de la entidad establecida actualmente en Victoria venció por 26-21 a la M-20 de Hamilton Rugby & Football Club, en un encuentro entre los clubes más añejos de América y África, desarrollado en Ciudad del Cabo.

El amistoso se dio en el marco de la gira que realiza el equipo juvenil del León por la tierra de los campeones del mundo. Y su trascendencia se debe fundamentalmente a aquella condición, la de que ambas entidades son consideradas las más antiguas de sus respectivos continentes. Hamilton Rugby & Football Club nació en marzo de 1875, en el distinguido suburbio de Sea Point, bajo la majestuosa montaña de la Mesa, un ícono natural reconocido como una de las nuevas maravillas del mundo. Buenos Aires, por su parte, inauguró su primer predio el 8 de diciembre de 1864, un tiempo después de su creación como entidad. El devenir de las décadas lo obligaría a realizar varias mudanzas.

Un scrum entre argentinos y sudafricanos; Buenos Aires se dio un gustazo en la tierra del campeón mundial de rugby.

Cinco equipos por lado completaron la significativa jornada de rugby. Una inolvidable experiencia para los integrantes del plantel argentino, cuyos objetivos primordiales son prepararse para su campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires y conformarse como grupo, combinando para ello la competencia, la formación y la convivencia. Todos ellos, pilares determinantes para desarrollar personas, más que jugadores de rugby.

Un try de los chicos de 'Biei', que dejaron en alto al rugby argentino en tierra sudafricana con varios éxitos entre los planteles de su división de menores de 19 años.

La formación E de los argentinos cayó por 26-5 ante la M-18 B de Hamilton. La D se impuso por 48-3 a la M-18 de Sakahmuzi. La C padeció un revés por 17-15 contra la M-18 A de Hamilton. La B rescató un 12-12 frente a la M-20 de Hamilton. Y la A consiguió el citado triunfo resonante por 26-21 sobre la M-20 del equipo de Sea Point.

Un try de Biei frente a Hamilton

La victoria de Buenos Aires CRC contra Hamilton Rugby & Football Club en Sudáfrica

“Tuvimos una gran jornada de partidos contra Hamilton. Fue un cierre perfecto para una gira que integró dos divisiones del club y que sirvió como pretemporada para afrontar un año que será muy exigente. Para nuestro club representa todo un orgullo que nuestros jugadores vivan una experiencia de este nivel”, valoró Alejandro Schön, el presidente de la delegación de BACRC. “Enfrentarnos con una institución de tanta historia es una oportunidad única, que sirve para comprender que el rugby es un lenguaje universal”, celebró el líder del grupo argentino, que facilitó a LA NACION las imágenes que ilustran esta nota, vía gentileza de Hernán Vidou y Joaquín Kersman, hombres de Biei. En concordancia, Eugenio Burzaco, prosecretario del club, destacó: “Estas giras son parte fundamental del proceso formativo. No solo se entrena y se compite: se aprende a convivir, a representar al club y a crecer como grupo”.

El tesorero Eugenio Burzaco (izquierda) y otros referentes de Buenos Aires Cricket & Rugby Club entregan recuerdos de la entidad a un par de Hamilton Rugby & Football Club en Ciudad del Cabo.

El resultado del match entre el equipo A y la M-20 de Hamilton no era lo más importante de la reunión. El cruce de los centenarios clubes implicaba algo mucho más relevante: compartir el inquebrantable respeto al juego y la defensa a ultranza de los valores que identifican al rugby desde su nacimiento, sucedido en 1845, cuando quedaron escritas las primeras reglas. Aquel año se formalizó el acto rebelde del estudiante William Webb Ellis (en su honor la Copa del Mundo lleva su nombre) mientras jugaba un partido de fútbol en el Rugby School de Warwickshire, Inglaterra: en lugar de llevar la pelota con los pies, como lo prescribían las normas, William la tomó con las manos y comenzó a correr.

Un banderín de Buenos Aires en la foto de los capitanes con el árbitro, en un viernes inolvidable para los chicos argentinos.

El viejo Buenos Aires Cricket & Rugby Club sigue vital. El siglo y medio que lleva sobre el lomo enorgullece a los suyos. Y este viernes escribió otra página en su libro, nada menos que en Sudáfrica, la tierra de los campeones mundiales de este juego.