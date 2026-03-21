Nelson Mandela: “Todo parece imposible hasta que se hace”

La máxima “Todo parece imposible hasta que se hace” se convirtió en un emblema global de la resiliencia y la transformación política. Aunque su autoría suele vincularse a Nelson Mandela, el análisis de expertos revela que no existen registros documentales que confirmen su pronunciamiento original en discursos o escritos del exmandatario. No obstante, el concepto resuena con la vida del líder sudafricano, quien logró desmantelar el régimen del apartheid, un sistema que durante décadas se consideró inamovible.

Esta idea, que encuentra ecos históricos en reflexiones de Pliny the Elder o incluso en el pensamiento de científicos como Robert H. Goddard, encapsula la esencia del liderazgo de Mandela. Es decir, la convicción de que los desafíos estructurales pueden ser superados a través de la acción decidida y la voluntad de diálogo.

La frase de Mandela es utilizada como motivadora para plantearse proyectos en el día a día Facebook

Nacido como Rolihlahla Mandela el 18 de julio de 1918 en Mvezo, el futuro líder creció bajo la tutela de jefes tribales tras la muerte de su padre. Su formación académica, marcada por el paso por la Universidad de Fort Hare y la de Witwatersrand, donde estudió Derecho, cimentó sus bases para la lucha política. En 1944, se unió al Congreso Nacional Africano y fue pieza fundamental en la creación de la Liga Juvenil de dicha organización. A partir de 1948, con la institucionalización del apartheid por parte del Partido Nacional, Mandela se convirtió en un activista central en la resistencia contra la segregación racial.

Tras años de militancia activa y de ejercer la abogacía junto a Oliver Tambo, con quien fundó el primer estudio jurídico integrado por profesionales negros en Sudáfrica, Mandela fue detenido en repetidas ocasiones. Su participación en la Campaña de Desafío de 1952 y su involucramiento en el Juicio por Traición de 1956 marcaron su ascenso como figura clave de la resistencia. En 1961, ante la prohibición del Congreso Nacional Africano, Mandela lideró la creación de Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación), el brazo armado del movimiento, con la justificación de la necesidad de tácticas más contundentes ante la opresión estatal.

Nelson Mandela se convirtió en un referente de la historia de Sudáfrica AP

En 1962, fue arrestado y posteriormente condenado en el Juicio de Rivonia, donde enfrentó la pena de muerte. En aquel discurso final ante el tribunal, Mandela afirmó: “He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He buscado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades”. Fue sentenciado a cadena perpetua y trasladado a la prisión de Robben Island, donde permaneció 18 años antes de ser transferido a otros recintos penitenciarios.

Su liberación, el 11 de febrero de 1990, ocurrió tras una larga trayectoria de resistencia y negociaciones internacionales. En 1993, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto a Frederik Willem de Klerk por su labor en la transición democrática. Finalmente, en 1994, asumió la presidencia de Sudáfrica. Su legado, que incluye la reconciliación nacional y la defensa de los derechos humanos, sigue como un faro para líderes actuales, lo que demuestra que la persistencia frente a lo imposible es capaz de alterar el curso de la historia.

El día en que Nelson Mandela fue condenado

El 12 de junio de 1964, el activista sudafricano Nelson Mandela fue condenado a prisión perpetua. Ferviente opositor de la dominación blanca, se convirtió en el líder del Congreso Nacional Africano, que buscaba la igualdad de derechos para los ciudadanos y, por lo tanto, era un claro rival del apartheid.

Hacia julio de 1963, Mandela y muchos compañeros de esta agrupación fueron encarcelados, acusados de conspiración y sabotaje al Estado. Después de meses de juicio, el cual pasaría a la historia con el nombre de Proceso de Rivonia, el activista sudafricano fue condenado a cadena perpetua y se dio inicio a un periplo por las cárceles que duraría 27 años.

En 1998, Nelson Mandela, junto a Bill Clinton, visitó la celda donde vivió en Robben Island Scott Applewhite - AP POOL

En este punto, la fiscalía que llevaba el caso en su contra solicitaba la pena de muerte. En el famoso discurso que pronunció durante el proceso, Mandela dejó en claro que habría preferido esto antes que renunciar a sus pensamientos. “Es un ideal por el que espero vivir y que aspiro a alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”, expresó en aquel momento.