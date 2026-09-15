La Argentina ya cumplió la cuota de 100.000 toneladas de carne para Estados Unidos

La Argentina cumplió la cuota ampliada de exportación de carne vacuna a Estados Unidos, según dio a conocer Diego Sucalesca, presidente de PromArgentina, la agencia de promoción de exportaciones e inversiones que viene fomentando una mayor participación de productos argentinos en el mundo. El país tiene desde hace años un cupo de 20.000 toneladas con aranceles reducidos a ese mercado [apenas 44 dólares por tonelada] y en febrero pasado el presidente Donald Trump, en el contexto de la buena sintonía con su par Javier Milei y el acuerdo comercial, aumentó la cuota a un nivel de 100.000 toneladas. El cumplimiento se logró en solo nueve meses.

Con ese marco, las ventas al exterior argentinas aumentaron de manera vertiginosa y Estados Unidos se posicionó como el segundo comprador del producto argentino después de China. El mercado norteamericano, que en general aumentó sus importaciones ante una caída de la producción y el stock vacuno, paga precios más altos.

“La Argentina ya vendió 100.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos y dio cumplimiento a la cuota de exportación incluso antes de lo previsto. Es un dato histórico que se logró gracias a una decisión estratégica de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que me encomendó llevar adelante esta acción de promoción comercial”, celebró el presidente ejecutivo de PromArgentina. La meta, completada en nueve meses, se alcanzó tras absorber el mercado norteamericano el cupo ampliado de 80.000 toneladas adicionales que Washington había habilitado a principios de año.

El anuncio tuvo lugar durante el festejo por los 30 años del Día de la Exportación, organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) en el Palacio Libertad. Del encuentro con empresarios participaron ministros del Gabinete: Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina Gentileza

La rápida absorción del contingente se dio luego de una intensa agenda de vinculación comercial, además de las vinculaciones que ya tenían desde hace años empresas del sector. Es que, a través de la iniciativa Argentina B2B Week, se desarrollaron dos rondas de negocios en plazas clave del mercado norteamericano.

El despliegue abarcó seis polos de consumo y distribución estratégica: Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston. Según se informó oficialmente, participaron 23 frigoríficos exportadores locales, generando más de 500 contactos directos con distribuidores, importadores y cadenas de retail norteamericanas. La coordinación logística y diplomática se articuló entre la Secretaría General de la Presidencia, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, la Embajada argentina en Washington y sus consulados.

En PromArgentina destacaron que la rápida colocación no solo ratifica la competitividad y el estándar sanitario de la carne argentina en uno de los mercados “más importantes y exigentes a nivel mundial”, sino que también hace prever que se solicitará una ampliación de la cuota para 2027. Este último punto ha sido manifestado a este medio en diversos ámbitos del Gobierno en el último tiempo.

Washington había habilitado ampliar el cupo de exportación por 80.000 toneladas adicionales a principios de año para llegar a 100.000 toneladas Gentileza

“Estamos viviendo el mejor comienzo de año en exportaciones de nuestra historia”, aseguró Sucalesca al detallar que entre enero y julio pasado la Argentina exportó un total de US$58.365 millones, un 22,9% más que en el mismo período del año pasado y casi 15% más por tonelada. En ese sentido, el titular de la agencia de promoción destacó que CERA proyecta exportaciones por más de US$103.000 millones para este año. Esto le permitiría a la Argentina superar los 100.000 millones de dólares en exportaciones por primera vez.

“Hoy tenemos 7931 empresas exportadoras, un 4,1% más que en 2025 y 7,6% más que en 2023. Todo esto demuestra que estamos en presencia de una plataforma exportadora sólida, una plataforma exportadora que suma e integra capacidades”, agregó Sucalesca.

París, la próxima escala

La estrategia de promoción comercial argentina continuará en Europa a principios del próximo mes. El 2 de octubre, en el marco de la Argentina Week en París, PromArgentina pondrá en marcha la edición Seafood (mariscos) de sus rondas B2B. El objetivo de las rondas será conectar a exportadores nacionales de langostino salvaje y vieiras con compradores y distribuidores franceses, en un intento de replicar la misma dinámica de vínculo comercial con los Estados Unidos.