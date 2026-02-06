Trump firmó el decreto que quintuplica la cuota de importación de carne vacuna argentina

WASHINGTON.- Un día después de la firma del acuerdo de comercio e inversiones sellado entre Estados Unidos y la Argentina, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva que aumenta de 20.000 a 100.000 toneladas la cuota de exportación de carne argentina al país norteamericano, una medida que ha generado reparos de sectores ganaderos estadounidenses.

“Como presidente, tengo la responsabilidad de garantizar que los estadounidenses que trabajan arduamente puedan permitirse alimentar a sus familias. Después de considerar la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura, estoy tomando medidas para aumentar temporalmente la cantidad de importaciones dentro del contingente arancelario de recortes de carne magra de res, en el marco del contingente arancelario de Estados Unidos, con el fin de aumentar el suministro de carne molida para los consumidores estadounidenses", señala el decreto firmado por Trump este viernes, titulado “Garantizar carne vacuna a precios accesibles para el consumidor estadounidense”.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon� - AP�

Según el texto del acuerdo comercial difundido el jueves por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que lidera Jamieson Greer, el aumento de la cuota para la carne argentina es por este año.

El decreto de Trump detalla cómo se distribuirá a lo largo del año las nuevas 80.000 toneladas de carne vacuna en virtud del acuerdo, además de las 20.000 toneladas que ya estaban asignadas para la Argentina.

“Se administrarán por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales”, señala la orden ejecutiva. El primer tramo de 20.000 toneladas métricas se abrirá el 13 de febrero y se cerrará el 31 de marzo; el segundo tramo será del 1 de abril al 30 de junio; el tercero, del 1 de julio al 30 de septiembre, y el cuarto, del 1 de octubre al 31 de diciembre. Las 80.000 toneladas métricas adicionales descritas en esta proclamación se asignan en su totalidad a la Argentina”, explica. Con el decreto confirmado, la medida ya entró en vigor.

Tal como anticipamos, se acaba de publicar la Decisión Presidencial de los Estados Unidos que otorga a la Argentina 80.000 toneladas adicionales de carne, que se suman a las 20.000 ya vigentes.



Esto permite incrementar en cerca de USD800 millones de dólares las exportaciones… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 6, 2026

Funcionarios argentinos al tanto de las negociaciones con USTR explicaron que la idea es que esa importante ampliación de importación de carne -destacada especialmente por el canciller Pablo Quirno- sea prorrogada una vez que termine este año.

Jamieson Greer y Pablo Quirno, tras firmar el acuerdo de comercio e inversiones en Washington. Cancillería

Puertas adentro de Estados Unidos, uno de los puntos conflictivos del acuerdo con la Argentina era el del aumento de las importaciones de carne argentina -concretado con el decreto de este viernes-, como había sugerido el propio Trump el año pasado. En ese momento, productores y asociaciones de ganaderos criticaron en duros términos al gobierno norteamericano.

La decisión de Trump tiene como objetivo reducir los precios en góndola de la carne para los consumidores estadounidenses. El precio promedio de la carne se disparó en los últimos años, alcanzando un máximo de 6,68 dólares por libra (454 gramos) en diciembre, según la Reserva Federal. Ese es el precio más alto que alcanzó la carne vacuna desde que el Departamento de Trabajo comenzó a registrar los precios, en 1984.

Según informó el jueves la Cancillería, la quintuplicación de la cuota por parte de Estados Unidos representará un aumento de 800 millones de dólares en las exportaciones de carne vacuna argentina.

La reciente decisión del gobierno de Trump no tardó en generar nuevas reacciones de sectores ganaderos norteamericanos, que se oponen a un aumento de las importaciones.

“Nuestra industria está en crisis y necesita protección contra las importaciones que deprimen los precios para poder recuperarse y cumplir con nuestro objetivo de seguridad nacional de lograr la autosuficiencia en la producción de carne vacuna”, expresó a LA NACION Bill Bullard, director ejecutivo de R-Calf USA, una organización de ganaderos estadounidenses que había pedido al gobierno que limitara las importaciones de carne.

“Si bien la intención de este acuerdo [con la Argentina] probablemente sea reducir los precios minoristas de la carne molida en Estados Unidos, lo más probable es que cause una reducción en los precios del ganado para los agricultores y ganaderos estadounidenses”, advirtió Bullard, que celebró que “80.000 de estas 100.000 toneladas” asignadas al país “expiren a finales de 2026, por lo que no será una medida permanente”.

El debate por este tema podría reavivar las tensiones entre Trump y algunos legisladores republicanos, quienes el año pasado intentaron proteger a los ganaderos estadounidenses de una mayor competencia de la carne argentina.

La explicación de Trump

En el decreto, Trump brindó una larga explicación para justificar su medida. Afirmó que en 2022 Estados Unidos se enfrentó a “una sequía generalizada y severa que afectó a los estados productores de carne vacuna”, como Texas, Oklahoma, Missouri, Nebraska, Dakota del Sur y Kansas.

“Los efectos de la sequía son particularmente pronunciados para los ganaderos, ya que muchas de sus operaciones dependen de las precipitaciones para cultivar forraje para alimentar a sus rebaños”, señala el texto, que también hace hincapié en los incendios forestales en estados productores del oeste de Estados Unidos.

El decreto amplía que dada la demanda de carne, algunos ganaderos estadounidenses complementan sus rebaños con ganado importado de México, pero tras la detección de nuevos casos del llamado “gusano barrenador del ganado” en mayo de 2025, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos restringió la importación de animales vivos procedentes de México, lo que limitó aún más el suministro de ganado para los corrales de engorde estadounidenses.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval SAUL LOEB� - AFP�

“Estos factores se han combinado para provocar una reducción del hato ganadero estadounidense a mínimos históricos. En julio de 2025, el inventario de ganado en Estados Unidos ascendía a 94,2 millones de cabezas, un 1% menos que en julio de 2023, lo que continúa la tendencia a la baja”, remarcó Trump. “Los factores mencionados provocaron, de forma acumulativa, un aumento en los precios de la carne para los consumidores estadounidenses, incluida la carne molida”, añadió.