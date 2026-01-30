“La parálisis es total”: recrudeció el conflicto en una láctea, hay acusaciones cruzadas y se espera una definición

SANTA FE.- Tras nueve meses de conflicto, con procesos productivos alterados y deudas que la empresa no logra contener, el conflicto en la industria láctea Verónica, con plantas en Lehmann, Clason-Totoras y Suardi, en el interior santafecino, parece encaminarse a una resolución, la que por la vía legal recién podría producirse a partir de la semana que viene, cuando se retome la actividad judicial tras la feria que finaliza este viernes. Desde distintos sectores, tanto empresario como sindical, se especula que durante el mes de febrero la empresa se presente ante la Justicia y solicite la apertura de su concurso de acreedores.

En tanto, el panorama laboral es cada vez más crítico. “Estamos sin cobrar desde enero y no tenemos ninguna respuesta de la empresa”, expresó un empleado durante una reciente concentración en Clason, al sur de esta provincia.

Marcelo Muscio, delegado de los trabajadores en esa planta, dijo en declaraciones radiales: “La fábrica está vaciada, no consigue leche y el transporte del personal ya no funciona. Por lo tanto, la parálisis de la actividad es total”. El dirigente gremial explicó que la planta de Clason, a la vera de la ruta nacional 34, se encuentra cerrada. “No está tomada, está cerrada porque por falta de pago nos quedamos sin insumos”, agregó.

El gremialista indicó que “hay un vaciamiento deliberado”. Agregó: “Es increíble, pero la empresa tiene tambos propios y, en lugar de traer la leche aquí para producir, la están entregando en otras empresas lácteas. Nos dejaron sin materia prima y sin transporte de forma intencional”.

Dada la escalada del conflicto en las últimas semanas, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, citó a los directivos de la firma para que brinden explicaciones y busquen una salida que garantice la continuidad laboral. No hay fecha de una reunión al respecto, pero se especula que sería la semana próxima.

Gustavo Puccini, ministro de Producción de Santa Fe CIM

Debe recordarse que la firma láctea, propiedad de la familia Espiñeira, había iniciado meses atrás contactos con la francesa Savencia, interesada en explotar las plantas con sede en territorio santafecino. No obstante, se desconoce si esas tratativas avanzaron o se cerraron sin ningún resultado. Por otra parte, Verónica intentó tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), pero el pedido fue rechazado por el Ministerio de Trabajo porque no se acreditaron fehacientemente los números de la crisis.

Impacto

El conflicto en Verónica generó, desde fines del año pasado, un cuadro de desesperación en los más de 600 empleados, 160 de los cuales trabajan en la planta de Clason. Muscio afirmó que, además de los cortes en los pagos, la empresa no deposita aportes jubilatorios y cuotas alimentarias.

“Los trabajadores no tienen obra social. Hasta las prepagas están cortadas. Y ud se entera que para sobrevivir, los empleados de Verónica realizan trabajos informales y hasta se dedican a la venta de productos caseros para sostener a sus familias”, agregó.

Por otra parte, trascendió esta semana un cruce verbal que protagonizaron en Totoras uno de los propietarios de la firma, Alejandro Espiñeira, y un grupo de trabajadores. Según el sitio Mundo Gremial, el empresario sostuvo que “no hay intenciones de vaciamiento” y ante la disconformidad de los trabajadores aseguró que pedirá ayuda al Gobierno de Santa Fe.

“No hay vaciamiento. Estamos tratando de salir adelante. Hemos solicitado una reunión con el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe porque el objetivo es sostener las fuentes de trabajo. Estamos buscando una solución para reactivar todo y trabajamos día y noche para encontrarle una salida” al conflicto, sostuvo el empresario ante la prensa del lugar.

La firma tiene plantas en Lehmann, Clason-Totoras y Suardi Archivo

Como se dijo, las tres plantas de Verónica en la provincia de Santa Fe están paralizadas y las comunidades de Totoras-Clason (en el sur), de Lehmann (centro) y de Suardi (noroeste) observan con preocupación cómo la crisis se extiende sin que aparezca la ansiada reacción de los empresarios.

El año pasado, la histórica firma láctea, fundada en 1923, ingresó en un camino de pocas soluciones, con cheques rechazados por más de $10.900 millones y una deuda millonaria con tamberos, que hoy pone en riesgo cerca de 600 puestos de trabajo.