La transformación del maíz, clave para la región centro

En el marco del XVI Congreso Maizar 2022, ministros de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires conversaron acerca de la situación productiva de sus distritos y de las oportunidades y desafíos.

Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, el desafío está en agregar valor entendiendo los distintos destinos y usos que tiene el maíz. “Tenemos que entender que aquello que para algunos es un desecho puede ser una posibilidad de una etapa más de producción”, sostuvo. Indicó que en su provincia se industrializa, se procesa y agrega valor “bastante por arriba de lo que ocurre en el promedio país”.

“Tenemos que tener en claro eso que el maíz se destila y es agregarle valor. Una discusión que me parece que no tiene sentido, no hay ninguna duda que cuando le agregamos una etapa, que cuando ese maíz produce en un tambo se le está agregando valor y, si además logramos que los afluentes de ese tambo de alguna manera contribuyan a la producción, ahí efectivamente estaremos refactorizando y fortaleciendo la economía circular en la producción”, apuntó.

Destacó que en el maíz se viene creciendo de manera sostenida a una tasa del 7% o 8% anual. “Esto muestra una expansión muy fuerte de un cultivo que está mostrando sin ninguna duda su enorme potencial”, expresó.

También se refirió a la lechería. Dijo que cayó “muy fuerte la producción”, en un 14,2% en el periodo 2015-2019, pero en los últimos dos años se comenzó a restablecer y prácticamente de ese porcentaje se recuperó un 13,9%. “Estamos prácticamente en niveles similares a lo que estábamos hace seis años y medio”, afirmó.

“La menor producción tambera hizo que una parte de nuestra producción de maíz que fue creciendo se destinara a ese uso. Es decir, que tuvimos menores procesos de agregación de valor. Es importante que entendamos que necesitamos de la producción de maíz, de la tambera y que ese conjunto de producciones que antes mencionaba crezcan en toda la provincia”

Frente a esto, remarcó la importancia que para incorporar una nueva etapa de industrialización se cuente con el financiamiento. “El Banco Provincia viene desarrollando ese papel y el año pasado prestó al sector alimentario por más de $190.000 millones de pesos”, indicó.

Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, contó que si no hubiera sido por la sequía, que golpeó fuertemente a la provincia, hubieran alcanzado el autoabastecimiento del maíz que se destina para el sector avícola, ganadero y porcino local.

En rigor, detalló que en su provincia el 66% de lo que se produce en maíz se trasforma en proteína animal o en leche. El 33% se exporta y el 4% va a molienda húmeda o seca. De maíz en el último ciclo se hicieron 509.000 hectáreas y se cosecharon 1,8 millones de toneladas. Por la sequía el rinde estimado bajó un 40%.

“Si no padecíamos la sequía hubiéramos estado en 2.400.000 toneladas y ahí estaríamos cerca del autoabastecimiento en cuanto a la demanda que tiene la trasformación de maíz en proteína animal en nuestra provincia”, indicó.

En la provincia están desarrollando un producto con una empresa de seguros para atender a los productores en situaciones de emergencia por sequía e inundación. “La ley de emergencia agropecuaria llega tarde y mal, por eso tenemos que generar herramientas y alternativas para que estos cultivos, que tiene una alta demanda y un paquete tecnológico importante, el producto pueda recuperar el capital de trabajo”, indicó.

“Todos tenemos que coincidir en un mensaje que engloba fundamentalmente el objetivo que tenemos de salir de este pantano y poder tener un futuro de mejores posibilidades”, expresó Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba.

El funcionario habló de la importancia de generar “confianza” a través de la política, algo que, sostuvo, “no ha sabido construir”. Agregó: “Desde hace mucho tiempo que se ha dejado la posibilidad de construir un modelo productivo a través de las certezas de toda la cadena. No se puede generar buenas políticas públicas cuando se desconoce la realidad productiva de nuestro país”, agregó.

“Tenemos una gran oportunidad de construir desde nuestras provincias una visión más allá de nuestras diferencias”, apuntó.

En este contexto, el funcionario pidió que se eliminen los derechos de exportación. “Es la primera señal que le podemos dar al productor para devolverle la confianza, hay que eliminar las retenciones de manera gradual y que el productor pague ganancias”, afirmó. “Nuestros productores tienen que competir con los otros países que producen y que no tienen derecho de exportación”, indicó.

También apuntó a la nueva normativa de biocombustibles. “La ley que se terminó sancionando es amarreta. Bajó el corte de 10 a 5% puntos de biodiésel. Ya vimos las consecuencias porque si se hubiera mantenido el corte en 10% hubiera habido menos problemas en el abastecimiento de gasoil. Esta decisión que se ha tomado viene a ser un paliativo”, señaló.

Por su parte, Daniel Costamagna, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, señaló: “Como productor y como funcionario, sin lugar a dudas en el país y en nuestra provincia tenemos la oportunidad histórica de consolidar, de plasmar en hechos concretos, reales y puntuales”.

“La provincia de Santa Fe está a la vanguardia de las exportaciones de carnes, de lácteos y maquinaria agrícola. Hablar de esto es hablar de bioeconomía, de trasformación”, afirmó. Añadió que el desafío es que “cuando pase un barco por el río Paraná esté cargado de alimentos” y se pronunció para que los puertos de la provincia “sean la puerta de entrada y de salida para todo la región centro y norte de Buenos Aires”.