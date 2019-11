Hay rutas cortadas, como la 72 S

SANTA FE.- Las intensas lluvias del fin de semana, que en la franja centro-este de esta provincia superaron holgadamente los 200 milímetros, y que en diferentes zonas del interior continuaban registrándose esta mañana, impactaron en los cultivos de trigo y maíz de primera y podrían generar problemas importantes en el caso del arroz, cuya siembra es incipiente. Además, provocó severos daños en caminos rurales.

En el departamento San Javier, la masa líquida acumulada comenzó a desplazarse hacia el este y generó una emergencia en la ruta provincial 72 S (secundaria). Dos alcantarillas, ubicadas a unos 10 Km al sur de la localidad de La Brava -entre ésta y Cacique Ariacaiquín-, colapsaron y generararán por varias semanas el aislamiento de la región con la ciudad de San Javier, su cabecera departamental.

Se estima que el área más afectada es la comprendida por los departamentos Castellanos, San Justo y San Javier, aunque también hubo registros, aunque menos importantes, en la franja del norte próxima a las provincias de Chaco y Santiago del Estero (departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio).

En la zona de Castellanos, Moisés Ville recibió el sábado más de 250 mm. Hoy continuaba la inestabilidad en la región. En la zona del departamento San Justo la lluvia también superó los 200 mm en localidades como Ramayón, Marcelino Escalada y la propia cabecera de departamento.

"El pueblo de Ramayón se anegó por completo. En 5 horas precipitaron 300 mm. No hubo desagüe que diera abasto para desagotar tanta agua", describió Mario Truchet, su presidente comunal. "Tengo 73 años y no recuerdo haber visto una cosa así", añadió el funcionario.

Hay varias localidades aisladas como consecuencia de la nula transitabilidad por los caminos de pisos naturales.

Cultivos

En el caso del trigo, los técnicos comenzaron a evaluar el impacto, especialmente si el mal tiempo continúa durante gran parte del mes de noviembre, como se pronostica.

Hasta la semana pasada, los pocos milímetros registrados en los departamentos del centro-norte generaron una mejora en la condición del cultivo para la cosecha.

Complicaciones en Cacique Ariacaiquín, en San Javier

El maíz también tuvo episodios favorables. La siembra ya finalizó con muy pocos lotes implantados en el período, no alcanzándose las intenciones de siembra estimadas en el inicio de la campaña, que fueron de unas 98.500 ha en la región. En cambio, en el sur santafecino, las condiciones son bastante irregulares, principalmente en el sudoeste.

En cuanto al arroz, "las lluvias del momento son un grave problema y las perspectivas son peores todavía porque ya teníamos un suelo totalmente húmedo, ideal para sembrar. Ahora la zona es una batea con agua que no sabemos cuanto tardará en irse. Ya estamos demorados con la siembra. Nosotros apenas pudimos sembrar un tercio de lo que pretendemos. Precipitaron 180 mm en dos días sobre un terreno que no podíamos entrar porque no aguantaba piso para el ingreso de la sembradora y el tractor. A eso hay que sumarle las dificultades que provoca la bajante del río, por la cual hay tomas de agua que no pueden trabajar", explicó a LA NACION Norberto Allaio, responsable de un establecimiento arrocero ubicado en el km 125 de la ruta provincial 1, jurisdicción departamento Garay, en el límite con San Javier.