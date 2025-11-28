Luego de 30 años: regresó una temible enfermedad de los cerdos al país líder por sus jamones

España, primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y referente en la producción del jamón ibérico, informó hoy que, tras 30 años, la peste porcina africana (PPA) regresó a ese país. Es una enfermedad letal para los cerdos.

Según dijo el Ministerio de Agricultura español, el hallazgo se dio con dos jabalíes muertos cerca de Barcelona. Dieron positivo en las pruebas del virus, según consignó Reuters, que mencionó que esto pone en riesgo de prohibición las crecientes exportaciones de carne de cerdo a China.

Vale recordar que, hace unos años, China sufrió la mortandad de millones de cerdos a causa de esta enfermedad. “El brote, el primero desde 1994, coincide con los esfuerzos españoles por cortejar a Pekín y ganar cuota de mercado en el sector porcino”, indicó Reuters.

La agencia, no obstante, agregó que “cualquier prohibición podría tener un alcance limitado después de que China y España firmaran este mes un acuerdo por el que China solo restringiría las importaciones de una región afectada en lugar de las de toda España”.

España cerró un convenio con China que amortiguaría cualquier restricción de exportaciones Igor Normann - Shutterstock

“No son buenas noticias. El mercado europeo ya está sufriendo tras una caída de los precios del 20% desde julio”, dijo Jean-Paul Simier, analista de carne del grupo francés de análisis de materias primas Cyclope, citado por la agencia de noticias.

⚠️ Confirmados dos casos de peste porcina africana en fauna silvestre en España



📢 Esta enfermedad no supone ningún riesgo para la salud humana, ni por contacto con los animales ni por el consumo de productos derivados.



Todos los detalles: ⤵️ pic.twitter.com/xKc7mKoGlL — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@gobmapa) November 28, 2025

Según señaló, el virus, que no afecta a los humanos, se desparramó por el oeste de Europa en los últimos años. Reuters detalló: “El importante sector porcino alemán ya se ha visto afectado y muchos otros países han prohibido su carne. En los últimos meses, Croacia ha intentado contener un brote”.

En China murieron millones de cerdos por la PPA AP-Kin Cheung

El Ministerio de Agricultura de España indicó en su cuenta de X que el país “ha comunicado inmediatamente este foco a la UE y a la @WOAH [Organización Mundial de la Salud Animal], conforme a los protocolos internacionales. La peste porcina africana implica la adopción de medidas estrictas para su control y erradicación en las zonas afectadas".

Agregó que convocó “al Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, junto a los servicios veterinarios autonómicos y representantes del sector porcino”.

El gobierno español recordó: “La PPA se encuentra presente en la Unión Europea, desde su entrada en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia en 2014. En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia)”.

Añadió: “Desde que la enfermedad entró en la UE, Bélgica, Suecia y la República Checa lograron su erradicación tras aplicar estrictas medidas de control y vigilancia en poblaciones de jabalíes silvestres, tras una incursión puntual por salto a larga distancia, como ha sido el caso detectado en España”.