“Marcará un nuevo hito”: anunciaron otro remate en la sede del Banco Nación

Después de una primera experiencia que resultó un éxito y una propuesta novedosa para la entidad, Banco Nación (BNA) y la casa consignataria Colombo y Magliano anunciaron un nuevo remate televisado. La cita será el próximo 10 de abril en la sede central de la entidad, ubicada en el microcentro porteño y es organizado por Expoagro.

El lanzamiento fue realizado en el stand institucional de BNA dentro del predio ferial y autódromo de San Nicolás durante la muestra. En el encuentro, Martín Vega, subgerente departamental de Banca Empresas (BNA), anticipó que, al igual que el año pasado, la segunda edición del remate será un evento que “marcará un nuevo hito en la ganadería argentina”.

También aprovechó el contexto y destacó la actividad del banco en la expo. “La cantidad de solicitudes para la adquisición de maquinaria agrícola está superando a la de 2025. Los clientes y productores ven una oportunidad de tomarnos como aliados estratégicos en sus inversiones”, señaló.

Patricio Frydman, gerente comercial de Expoagro, destacó el rol del BNA: “El apoyo del banco es clave porque ayuda a impulsar nuevos y mejores negocios en todo el sector” Expoagro

Por su parte, Federico Colombo, de la firma consignataria, recalcó que el remate es el resultado de una cadena de valor integrada, y de los vínculos y la sinergia que se producen en eventos como Expoagro.

“Se trata de ofrecer facilidades al cliente, de innovar, de brindar herramientas financieras y de tener un vínculo más estrecho con la producción. Vamos a hacer a la ganadería grande otra vez, con financiamiento e inversión”, destacó y generó expectativas sobre la cita pautada para el 10 de abril en el edificio emblemático de la entidad bancaria.

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Al cierre del lanzamiento, Patricio Frydman, gerente comercial de Expoagro, dijo que el segundo remate va a marcar un nuevo hito en la comercialización ganadera argentina y destacó el rol del BNA. “El apoyo del banco es clave porque ayuda a impulsar nuevos y mejores negocios en todo el sector”, afirmó.