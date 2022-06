Murieron más de 100 ovejas por feroces ataques de perros en una tradicional zona lanera

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Los ataques de perros generan cada vez más preocupación entre los productores ovinos de Maquinchao y distintos pueblos de la Línea Sur rionegrina. Solo en los últimos 40 días, más de 100 ovejas fueron víctimas de ataques caninos en esa zona de marcada tradición lanera.

“Esto no es de ahora, ocurrió toda la vida. Pero en este último tiempo la mortandad de hacienda es terrible. En los campos linderos de todos los pueblos de la región sur hay mascotas. Y los dueños no son responsables. Los perros salen a hacer daño por todos lados”, contó a LA NACION Ariel Zgaib, productor de Maquinchao.

Como la situación se ha agravado en los últimos meses, diversos productores se reunieron hoy con el intendente municipal. También participaron del encuentro representantes de la Sociedad Rural, la Secretaría de Producción, Policía, Salud Pública, el Juzgado de Faltas y Educación.

“La intención es trabajar en conjunto. El objetivo es responsabilizar a la gente en el cuidado de sus mascotas. Porque los perros tienen muchos derechos y las ovejas no. Queremos apuntar a una tenencia responsable de mascotas. Si el perro sale a hacer daño a los campos linderos, el perro no está cuidado. Buscamos evitar daños futuros”, explicó Zgaib.

El productor también aseguró que será un proceso lento porque se trata de un cambio cultural. “Hay familias que tienen tres o cuatro hijos, y tienen un perro por hijo. Pero llegamos a un punto en que dijimos basta”, agregó.

Los productores apuntan a los perros de las ciudades que no tienen el cuidado necesario

En la reunión también se definió realizar un censo canino en Maquinchao o zonas aledañas, para saber qué razas hay, si los animales están desparasitados, entre otras cuestiones. Diversos productores afectados afirmaron que la mortandad de hacienda ocurre desde hace años: “Es una constante en todos los pueblos de la región. Muerden vacas, matan gallinas. Si las personas tienen perros de razas peligrosas, no deberían poder escaparse de sus casas. Las mordeduras a ciclistas y transeúntes también son una constante”, añadieron.

Si bien las imágenes del flagelo son contundentes, una mirada más atenta sobre la cuestión permite advertir el alcance de los daños. “No solo hablamos de la oveja que muere, sino también de la lana que no podés recuperar, que no podés esquilar, y del cordero no nacido que tenía en el vientre. Todo eso sumado debe dar una pérdida de 2 millones de pesos en esa cantidad de animales”, advierte Zgaib.

Ubicada sobre la ruta nacional 23, 280 km al oeste de Bariloche, Maquinchao ha sido históricamente la zona con más y mejor producción de lana del país. Allí se celebra cada febrero la Fiesta Nacional de la Lana, que se realiza simultáneamente con la Exposición Ganadera de la Región Sur y el Campeonato Nacional de Esquila. La producción lanera es, de hecho, la principal actividad económica de la zona.

“Esta es la segunda zona en importancia a nivel mundial, en relación con la calidad de la lana que se obtiene, después de Australia y Nueva Zelanda. Cerca del 80% de la lana se exporta ‘en sucio’, enfardada en el campo, principalmente a Japón, Italia, Alemania y China”, comentaba hace unos años el productor ovino Héctor Zamborain.