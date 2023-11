escuchar

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, le respondió a las entidades rurales que se pronunciaron sobre las modificaciones recomendadas en la “separata” enviada junto al presupuesto 2024. En el campo hablan de “impuestazo”. En tanto, el funcionario sostuvo que el espacio no tiene la intención de modificar la situación impositiva de los medianos productores ni de las cooperativas.

“Lamentablemente, distintos sectores que representan a la producción primaria intentan sembrar un miedo innecesario entre los productores ante algo que no es intención del Gobierno”, indicó el secretario en las redes sociales. El descargo se da después de que la Mesa de Enlace y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitieran comunicados para rechazar las modificaciones.

“El Poder Ejecutivo remitió el proyecto de presupuesto 2024 con un déficit del 0,9% del PBI, y para corregir este déficit envió una separata que contiene los beneficios impositivos para todos los sectores económicos de nuestro país, que representa un gasto del 4,8% del PBI”, afirmó Bahillo, quien agregó que serán los legisladores quienes definan qué beneficio modificar para alcanzar un presupuesto equilibrado. “No es intención de nuestro espacio modificar la situación impositiva de los pequeños y medianos productores, ni del sistema cooperativo”, dijo.

— Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) November 3, 2023

Por último, agregó: “Espero llevar tranquilidad a los productores y productoras con este mensaje y apelo a la honestidad intelectual de las entidades para que me ayuden a transmitirlo”.

Carbap había recordado que el Ministerio de Economía había sugerido la revisión a la quita de exenciones impositivas a bienes productivos como lo son los inmuebles rurales. “Es un camino erróneo, al tener agotada el productor agropecuario la capacidad contributiva. Las necesidades fiscales surgidas del irresponsable despilfarro de dinero de los últimos días en pos de lograr acompañamiento electoral por parte del Ministro candidato no pueden ser cargado al sector agropecuario. El campo no pagará la fiesta. Desde Carbap les hemos comunicado en el día de hoy a los legisladores, diputados y senadores nacionales, la difícil situación que atraviesan los productores tras la fuerte sequía y la imposibilidad de dichos incrementos impositivos, ya que no hay lugar para una exacción adicional al campo argentino”, dijeron en esa entidad.

La Fundación Barbechando también se hizo eco de la situación. “La Separata es un informe puesto a disposición de los legisladores para que consideren si corresponde la derogación o limitación de ciertas herramientas tributarias con el objetivo de obtener un resultado fiscal superavitario. Sus contenidos, debieran ser primero analizados y luego presentados en forma de artículos de ley, pudiendo incluirse en el Presupuesto 2024 u otro proyecto de ley. Algunos beneficios que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal son: Ganancias de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI), Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%), alícuotas reducidas de IVA (0,62%) y régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%)”, indicaron.

Días atrás la Fundación Barbechando también se hizo eco de la situación Marcelo Manera - LA NACION

En esa fundación indicaron que el impuestazo para la producción agropecuaria quitar beneficios impositivos que en realidad no lo son. En la exposición a cargo de funcionarios de Economía, AFIP y Aduana, contaron, no se profundizó sobre la exención del pago de ganancias en Asociaciones Civiles, Fundaciones y Cooperativas (0,11% del PBI). “La política pública que dio origen a este beneficio podría no ser compatible con la actividad que estas asociaciones actualmente desarrollan ni con los ingresos que en este momento perciben. Podría generarse inequidad con relación a otras empresas que, bajo otra forma societaria, tienen una carga tributaria mayor. Parte del universo beneficiado comprende a instituciones bancarias y empresas aseguradoras”, señalaron.

Desde CRA también se hicieron eco de la situación e indicaron que la presión tributaria excesiva originada en los derechos de exportación, sumando las restricciones al comercio y el impacto negativo en la producción de la brecha cambiaria, son errores de política económica que ya han afectado sobremanera la capacidad productiva del campo, limitando enormemente su potencial productivo, de inversión y de generación de empleo. “La revisión de exenciones impositivas solo aplicaría, si cabe, para aquellos casos — y no se trata precisamente del caso del campo- donde los beneficios no se han visto reflejados en el tiempo en materia de equidad y desarrollo. Esta propuesta de revisión de las exenciones impositivas es otra muestra de la desarticulación de la política económica”, agregaron.

Y señalaron: “La economía y el agro necesitan menos presión tributaria y simplificación impositiva, en los tres niveles de gobierno. En el caso del campo, estas eventuales modificaciones agravarían su situación y su aporte al país, en una economía argentina que tiene una macroeconomía ya de por sí demasiado complicada, en recesión y con una inflación de 170% anual”.