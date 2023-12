escuchar

Este viernes se oficializó la llegada de César Fabián Miguelez como director del Mercado Central en representación del gobierno nacional. A través del decreto 114 publicado en el Boletín Oficial quedó establecido el representante que tendrá por Nación el ente tripartito, que también integran la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Desígnase, a partir del 20 de diciembre de 2023, en el cargo de Representante del Gobierno Nacional en el Directorio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, al señor César Fabián Miguelez”, indica el texto de la oficialización firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según contaron fuentes al tanto de la designación, Miguelez se presentó en el centro de distribución este viernes desde muy temprano, luego de oficializarse su cargo: “Está acá”.

El directorio del Mercado Central está compuesto por el presidente, vicepresidente y el director. Entre las versiones que circulan en el Mercado Central está que Ezequiel Capelli, quien ocupa en este momento la silla dentro del directorio en representación por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, continuará en el cargo. Capelli, como había publicado este medio meses atrás, es cercano al diputado nacional por el PRO Diego Santilli.

César Fabián Miguelez con el expresidente Mauricio Macri recorriendo el Mercado Central

El hombre fuerte de ese mercado ha venido siendo Aníbal Stella, actualmente el presidente. Stella es un referente del peronismo propuesto en el cargo por Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, el municipio donde se localiza el terreno sobre el que se asienta el mercado.

Según fuentes consultadas, dentro del directorio se gesta una rotación interna que se da normalmente el 30 de marzo de cada año entre los integrantes para ocupar la presidencia. El presidente puede tener doble voto en caso de un empate ante una decisión. Las fuentes indicaron que, a partir de la designación del gobierno nacional, resta ver qué sucederá con el directorio. Es decir, si la rotación del mando se hará ahora para que el enviado de Javier Milei asuma en la presidencia, o si se va a esperar hasta el 30 de marzo, cuando se realice la rotación.

Quién es Miguelez

Miguelez llega a ocupar el lugar que dejó Raúl Díaz, el profesor de historia y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste, quien además fue dirigente de la Agrupación Sur, del Frente Renovador, que había designado por el exministro de Economía, Sergio Massa, a mitad de año. Vale recodar que Díaz había desembarcado en ese Mercado con la intención de estabilizar los precios de los alimentos, que en mayo pasado habían tenido aumentos en bienes estacionales.

Según se refleja en el Sistema Argentino de Información Jurídica [SAIJ] y una publicación en el Boletín Oficial de 2016, Miguelez ya había ocupado el mismo cargo dentro del directorio del Mercado Central. El 7 de enero de 2016 fue designado como representante del gobierno nacional en ese ente, lugar que ocupó hasta el 31 de agosto de 2018. La designación fue oficializada por el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera.

César Fabián Miguelez Redes Sociales

Miguelez se fue del Mercado Central luego de que el gobierno de ese momento le pidiera la renuncia, según trascendió en aquel entonces. “He trabajado incansablemente durante estos dos años y medio, postergando mucho. Aún queda mucho por hacer, y se requiere mucha energía para continuar y sostener los logros obtenidos. Hoy mi salud no me acompaña y muy a mi pesar dejaré de ser el presidente de la Corporación a partir del 1° de septiembre de 2018”, dijo en una carta de renuncia.

“Hoy, dos años y medio después (de su asunción) el Mercado tiene sus cuentas en orden y presenta innumerables mejoras”, afirmó entonces. A su vez, dijo que durante la gestión anterior, habían entendido a la entidad como un “bastión” para engendrar grandes negociados. “Hasta se habían dado el lujo de pagar los salarios de los empleados cuando tenían ganas y no cuando debían”, agregó en aquella misiva. Ahora, una vez más vuelve a la escena.