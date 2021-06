Nicolás Pino buscará sumar a la Rural al Consejo Agroindustrial

La Sociedad Rural Argentina (SRA), con su nuevo presidente Nicolás Pino, está cerca de sumarse al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Se trata de la agrupación de 61 entidades ligadas al sector que nació con foco en conseguir una ley que fomente la actividad.

Hasta el momento, la SRA es la única de las organizaciones de la Mesa de Enlace que no se unió al CAA. En rigor, Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) tienen un asiento en el CAA.

La anterior gestión de Daniel Pelegrina, el derrotado en elecciones expresidente de la SRA, había adoptado como decisión no integrar a la Rural al CAA.

En agosto pasado, en un mensaje a sus directores y socios, la SRA con Pelegrina había señalado que no participa del CAA porque tiene “dudas” de que se “escondan propuestas de medidas que puedan resultar perjudiciales para la producción primaria”.

“La Sociedad Rural Argentina no forma parte de otro espacio, autodenominado Consejo Agroindustrial Argentino, porque no hemos participado en la elaboración del plan que promueve y no tenemos certezas acerca de que dicho plan contemple los lineamientos de las Propuestas para el Campo, que hemos elaborado y hecho públicas hace más de un año desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias”, señaló.

Luego agregó: “Tenemos dudas de que, bajo el genérico “agregado de valor”, se escondan propuestas de medidas que puedan resultar perjudiciales para la producción primaria, y tengan el efecto contrario al de “promover las exportaciones”, que es materia fundamental de nuestra propuesta, con la mirada de las necesidades de los productores como principales generadores de los aumentos de producción necesarios para luego ser exportarlos”.

Según pudo saber LA NACION, Nicolás Pino, el actual presidente de la Rural, quiere cumplir una promesa de campaña y para ello se apresta: que la entidad también tenga su lugar en el Consejo Agroindustrial Argentino.

En rigor, el tema se pondrá a consideración de la Comisión Directiva de la organización en una reunión del próximo martes.

Por carta

En agosto pasado, como candidato, Pino y su ahora vicepresidente Marcos Pereda habían escrito una nota en LA NACION sobre la necesidad de que la SRA también esté en el CAA.

“En el marco de esta iniciativa creemos, como integrantes del Movimiento Compromiso Federal y socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que la entidad no puede quedarse al margen de los espacios de trabajo donde se debaten ideas y se generan planes. Es fundamental ser parte y desde adentro poder aportar la visión del primer eslabón de la cadena agroindustrial”, dijeron Pino y Pereda.

“Cuando asumamos la conducción de la SRA, la entidad empresaria más antigua del país, vamos a participar en el Consejo Agroindustrial Argentino asignando a esta tarea una importancia fundamental en nuestra nutrida agenda de trabajo. Porque creemos en los consensos, en los acuerdos, en el trabajo fecundo y no en las divisiones ni ausencias. Porque creemos en una Comisión de Enlace unida defendiendo a los productores en todas las mesas de trabajo y foros donde podamos estar”, agregaron en esa oportunidad.

Según fuentes cercanas a Pino, la idea de incorporarse al CAA será para llevar adelante una participación “activa” en las distintas comisiones que lo contienen.

LA NACION