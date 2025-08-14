Nueva desregulación: el Gobierno eliminó requisitos para exportaciones aéreas

En línea con la política de desburocratización que promueve el gobierno de Javier Milei, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones clave al régimen aduanero vigente para modernizar y agilizar las exportaciones, en consignación y de cueros.

A través de la Resolución General N° 5745/25, el organismo eliminó el requisito del cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea. La medida, según señalaron, reducirá tiempos y simplificará el circuito para los exportadores.

La decisión busca “simplificar ciertos controles previos y la eliminación de obstáculos innecesarios, en particular para el sector agroindustrial y los envíos en consignación”. Además, adecúa el proceso de liquidación de reintegros y Derechos de Exportación (DEX) “en línea con la normativa vigente y la automatización de procesos”.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de las autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en exportaciones de cueros

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de las autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en exportaciones de cueros. Estas dejarán de aplicarse “en consonancia con lo dispuesto en la reciente Resolución N° 727/2025 del Ministerio de Economía”.

En cuanto a la liquidación de beneficios, ARCA precisó que “será automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertos requisitos operativos y documentales”. Entre ellos figuran:

Ser exportador habilitado y sin embargos.

Tener cumplida la operación registrada.

Presentar factura comercial y otros documentos exigidos.

Contar con un CBU declarado y vigente.

Haber abonado los DEX, en los casos que corresponda.

Contar con la conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto a la liquidación de divisas, cuando aplique.

Según destacaron en el organismo a cargo del director ejecutivo Juan Pazo, este cambio “representa una mejora sustancial”, ya que anteriormente “no se podía avanzar en la liquidación sin verificaciones manuales y múltiples controles previos al proceso de pago”.

Según dijeron, la norma adecua el proceso de liquidación de reintegros y derechos de exportación, en línea con la normativa vigente y la automatización de procesos Archivo

De esta manera, la agencia apunta a “agilizar los trámites, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más competitivo para el comercio exterior argentino, especialmente en sectores estratégicos como el agroindustrial”.

Con esta resolución, el Gobierno continúa su estrategia de desregular y simplificar procedimientos para alentar la competitividad exportadora, dijeron, en un contexto en el que los tiempos y costos de la logística internacional son determinantes para ganar mercados.