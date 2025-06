Ola polar: el frío intenso cubrió la región agrícola y tiene un sorprendente beneficio para el trigo

La imagen es inusual, incluso para quienes están acostumbrados a los vaivenes del clima rural. El domingo por la noche, la nieve cubrió los campos al oeste de Río Cuarto y, apenas horas después, el termómetro marcó -8 °C. Pese al frío extremo, la postal no trajo alarma: para muchos productores estas temperaturas podrían ser el empujón final para consolidar una campaña triguera con gran potencial.

“Hoy tuvimos una helada de 8 grados bajo cero. Tremendamente frío”, contó a LA NACION Francisco De Marchi, productor agropecuario en un campo ubicado a unos 40 kilómetros al oeste de Río Cuarto, rumbo a las sierras. “Ayer nevó, pero no fue una nevada muy fuerte, así que no nos complicó. Solo hubo que esperar a que se levante la nieve y se seque el grano para retomar la cosecha de maíz”, explicó.

Las temperaturas gélidas se sintieron también con fuerza en toda la región núcleo. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se registraron mínimas de -7,5 °C en Hernando, -7 °C en Carlos Pellegrini, -6,4 °C en Bengolea, -6 °C en Montes de Oca y -5,3 °C en Laboulaye. “En el noroeste de Buenos Aires hubo zonas como General Villegas donde durante 19 de las últimas 24 horas la temperatura estuvo por debajo de cero”, detalló Cristian Russo, jefe de Estimaciones Agrícolas de la BCR. Tampoco las lluvias existieron, prácticamente no llovió nada, solo hay un registro de dos milímetros en Hernando.

Lejos de generar preocupación, los especialistas coincidieron en que esta ola polar llega en un momento en que el trigo aún está emergiendo, pero esto puede ser positivo para el cultivo. “Con este frío la emergencia se va a atrasar unos 15 días. La plántula se va a guardar un tiempito más, pero eso no debería afectar negativamente”, agregó Russo.

Además, destacó que, con la falta de lluvias, esta semana se podrá finalmente terminar sí o sí lo que quedaba pendiente de soja y maíz y completar la siembra de trigo en la región central.

“Hay factores que nos hacen pensar que podríamos estar por encima de los promedios en esta campaña fina: las reservas de agua son comparables a años récord como 2017 y 2021“, aseguró.

De Marchi confirmó esa apuesta. Si bien su establecimiento no está en una región triguera, combina agricultura, ganadería y producción porcina, y aún tiene pendiente la cosecha de un 50% de sus 600 hectáreas de maíz. “Mientras no nieve fuerte el frío no complica demasiado. El mayor problema es para los animales: el pasto queda congelado y hay que suplementar. En los criaderos de cerdos se rompen cañerías, se congela el agua. La nieve es linda, pero no es gratis”, relató.

Contó que no es común ver estas nevadas en la zona. “Tuvimos una grande en 2007 y otra en junio de 2021. Ahora volvió a nevar ayer. No es habitual”, remarcó el productor cordobés. De todas maneras, rescató que el frío, más allá del impacto logístico, no genera perjuicios graves: “El problema más inmediato es para los operarios: camioneros, cosecheros, toda la gente que trabaja a la intemperie”.

Según Russo, esta es “una ola de frío impresionante”, no solo por las marcas mínimas, sino por la persistencia. “En las últimas 24 horas, o sea, de las 9 de la mañana de ayer a las 8 de la mañana de hoy, gran parte de la región núcleo está con temperaturas por debajo del cero, que superan las 10 horas. En el noroeste de Buenos Aires hay zonas con 19 horas por debajo de cero de las últimas 24, por ejemplo en General Villegas. No solamente fueron las marcas mínimas, sino la permanencia de este aire frío y de estas temperaturas por debajo del cero que están haciendo, con medias muy bajas. Después empezaría a aflojar un poco el frío“, dijo.

El meteorólogo Leonardo De Benedictis también analizó el fenómeno. “Es una entrada de aire frío muy potente, pero lógica para esta época del año. En los últimos años no vimos muchas situaciones así, pero no es anormal. Lo bueno es que los cultivos están en una etapa en la que pueden soportar este frío sin problemas”, sostuvo.

Señaló que el ambiente frío ayudará a acelerar la maduración de cultivos tardíos que aún no fueron cosechados. “Hay buena humedad acumulada por las lluvias de marzo, abril y mayo, lo cual favorece. No hay lluvias pronosticadas en toda la semana y las temperaturas recién empezarían a subir hacia el jueves o viernes”, afirmó.

En este contexto, la siembra triguera avanza a paso firme. “La gente le apostó todo al trigo. Las encuestas dicen que se está fertilizando para tener 50 quintales por hectárea. Son factores que hacen pensar que, realmente, tendríamos que estar por encima de los promedios en esta campaña, así que cruzamos los dedos. Por supuesto siempre pueden pasar cosas: heladas tardías, enfermedades como el Fusarium. Pero, por ahora, el escenario general es positivo. Todo indica que podríamos tener un año grande para el trigo en la región núcleo”, sintetizó Russo.