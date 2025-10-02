Opinión: ¿qué pasó ayer?

Hay una famosa película, “¿Qué pasó ayer?“, donde tres amigos se van de vacaciones y al levantarse después de su primera noche no recordaban qué había pasado y tuvieron que reconstruir sus últimas horas. El sector agropecuario está en la misma sintonía, tratando de reconstruir qué pasó la semana pasada con la disruptiva decisión de suspender las retenciones transitoriamente, algo que no ocurría desde 2002.

La presentación de DJVE por 7000 millones de dólares que tenía de tope la medida se realizó en los primeros tres días trayendo la idea, para mi errónea, que el mercado había durado esos tres días. La realidad es que terminará cuando los exportadores compren por esa cantidad de dinero, el partido está en juego.

Una de las polémicas es si se tiene que aplicar la ley 21.453, llamada Martínez Raymonda, que obliga a los exportadores a presentar las compras o tenencia de la mercadería presentada en las DJVE(permisos de exportación). En criollo no pueden vender si no tienen la mercadería comprada. Según el sector exportador al ser una suspensión transitoria la baja de las retenciones no aplicaría esta ley.

Si uno analiza los datos de la Secretaría de Agricultura, el total de exportaciones presentadas en soja de la campaña 24/25 asciende a 40 millones de toneladas aproximadamente, sumando las exportaciones de poroto, aceite y harina.

La posición comprada, que es la que hay que mirar porque va a marcar la finalización del programa de baja de retenciones, tiene 31 millones de toneladas con precio y 5 millones de toneladas a fijar. El resto para completar los 40 millones está todavía en el campo. En definitiva, existen casi 10 millones de toneladas, parte en el campo y parte entregada a fijar que podrían acceder a los precios con baja de retenciones.

¿Cuánto tendría que valer la soja? Si uno toma el mercado FOB de los primeros días, con anotaciones por parte de la exportación, el FAS teórico (el que tendría que recibir el productor) está entre 370/380 dólares por tonelada. Pero la soja vale al precio que se compra y vende en definitiva al mercado.

Parte de los productores vendieron soja (casi 4 millones de toneladas) en valores entre US$330/365. Su razonamiento fue que el precio era mayor en un 10/20% al que recibían la semana anterior, las relaciones insumos/producto mejoraron, la posibilidad de comprar divisas a un precio de soja que no hubo en los últimos años o vender para cancelar deuda y evitar intereses, entre otras razones.

Otros productores (el equivalente a la soja que falta vender) están esperando que aparezca arriba de la mesa el FAS teórico lleno y vender a la paridad. Las dos posiciones son lógicas y dependen de la mirada y las necesidades financieras que cada empresario.

El precio de la soja, repito hasta que se complete el programa, va a depender las ventas de los productores y podrán ser mejores o no de acuerdo con el comportamiento mencionado en el párrafo anterior.

De los 7000 millones de dólares liquidados el 80% es soja con lo cual el resto de los productos quedaron casi afuera, además como los alquileres en su mayoría se pagan en soja empeoraron los márgenes brutos sobre todo de maíz llevando algunos cambios en área de siembra de lotes de maíz a soja.

Por arrastre y por alguna exportación el precio de la soja de la campaña 25/26 también tuvo una suba cercana al 10%, que mejora considerablemente el margen para la próxima campaña generándose un volumen importante de ventas para capturar este margen.

La película de los tres amigos termina en que pudieron reconstruir sus horas pasadas. La película del sector está en pleno desarrollo a la espera de un final, aunque no parece tan divertido como el de Hollywood.

El autor es director de Globaltecnos