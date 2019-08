La diputada nacional con el toro Gran Campeón Macho Limousin Crédito: Twitter Elisa Carrió

Elisa Carrió entró en la pista central de la Exposición Rural de Palermo y se llevó todo el protagonismo. En el momento que estaba por consagrarse el Gran Campeón Macho Limousin, irrumpió acompañada del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.

La legisladora le puso la cucarda al box 1296, de Italo Lattanti, cabaña La Cotidiana, de Capilla del Señor, que se quedó con el Gran Campeón Macho Limousin.

Carrió recibió una ovación en el lugar desde las tribunas de Palermo. Se saludó con referentes de la Mesa de Enlace de 2008, que fue la que sostuvo el conflicto por las retenciones móviles con la expresidenta Cristina Kirchner, y habló de política.

La diputada admitió que "algún sustito" podría tener el Gobierno, pero se mostró confiada en las elecciones de octubre. "Algún sustito vamos a tener, no viene mal", dijo. Luego remarcó: "Vamos a ganar por paliza en octubre".

Carrió en la pista con Daniel Pelegrina Crédito: SRA

En rigor, señaló que para agosto, por las PASO, "hay algo de bronca" en cuanto a lo que se expresaría en la votación. Pero analizó: "No sé qué va a pasar en las PASO de agosto, pero lo que digo es que en octubre ganamos por paliza. Yo que camino el país creo que esto va bien para octubre y algún sustito ahora no nos viene nada mal para que nos saquen la vanidad, pero en octubre la República gana por paliza y se consolida para siempre. No llega a octubre Alberto Fernández, yo sé lo que digo".

Carrió ponderó las obras que está realizando el Gobierno, entre otras provincias, en Buenos Aires. "Hoy recorrer Buenos Aires es una maravilla; se hizo en 3 años lo que no se hizo en 40", afirmó.

"Tenemos que consolidar la República y dentro de la República puede haber alternancia y tenemos que discutir un montón de cosas, pero yo apoyo a Macri ciegamente, porque mi causa es la República y volver al autoritarismo, volver a la delincuencia, carece de sentido", señaló en otro tramo de su contacto con la prensa.