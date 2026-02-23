“Tendencia favorable”: la Argentina mejoró la competitividad asociada a la producción de granos, según un informe

CÓRDOBA.- En lo que hace a costos de producción agropecuaria, la Argentina sigue presentando niveles más altos que algunos de sus competidores como Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Una excepción son los agroquímicos y herbicidas, que están más baratos. En el caso de las máquinas, la foto es mixta: los tractores cuestan más a nivel local y las cosechadoras menos.

Los datos se desprenden del relevamiento comparativo de precios de insumos y equipos agropecuarios que el Ieral, de la Fundación Mediterránea, realiza periódicamente para monitorear la competitividad asociada al costo de producir granos.

Los economistas Franco Artusso y Valentino Costamagna ratifican que el sector agropecuario argentino presenta “serias desventajas" en la comparación internacional por el lado de los ingresos, ya que ninguno de sus competidores “castiga la exportación de granos y derivados con impuestos a la exportación".

En ese contexto enfatizan que en el último año hay una “tendencia favorable en la competitividad argentina, logrando una reducción en la brecha de precios" tanto con los competidores regionales como con Estados Unidos. La situación hoy es “mucho más equilibrada, especialmente en el segmento de los agroquímicos”.

Los fertilizantes (sulfato de amonio, superfospato triple, urea granulada, fosfato monoamónico y diamónico), herbicidas (2,4D; atrazina 90% y glifosato 40%) y fungicidas (Pyraclostrobin - Poxiconazol) analizados están en niveles competitivos o incluso por debajo de la media regional, marcando una mejora sustancial en el acceso a insumos básicos para la producción.

Los fertilizantes se ubican entre 1,6% y 12,9% por debajo, con la excepción del superfosfato triple, que resulta 10,2% más caro. En herbicidas, los precios aparecen entre 1,2% y 3,7% por debajo, salvo el 2,4D, que se ubica 3,5% por encima; y el fungicida relevado es 13% más barato en la Argentina que en el resto de los países.

Los fertilizantes en general están en niveles competitivos Archivo

En combustible (gasoil grado 2) la situación se revierte, la Argentina es más cara que los otros cuatro países, con un precio 21,4% superior al promedio. En servicios de transporte de carga (flete granario), el número a nivel local es 3,7% superior al promedio (más caro que en Brasil y Paraguay, pero más barato que en Uruguay y Estados Unidos).

Maquinaria agrícola

En maquinaria agrícola, en cambio, el panorama es mixto: los tractores resultan más caros en la Argentina que en los otros cuatro países (+28,5% en promedio), mientras que las cosechadoras aparecen más baratas (-8,2% en promedio).

“Persisten desafíos estructurales importantes que impiden una competitividad plena -subrayan los economistas autores del trabajo-, destacándose los sobrecostos consistentes en maquinaria pesada y combustible, rubros donde el país continúa operando con valores superiores a sus pares".

Las retenciones reducen el poder de compra de los productores

En esa línea agregan que no debe perderse de vista que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario está “por el lado de los ingresos y no de los costos, debido a que en la Argentina los productores enfrentan derechos de exportación que reducen de forma directa el precio efectivo que reciben por sus productos, lo que no ocurre en los demás países analizados".