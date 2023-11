escuchar

En su gira proselitista, las últimas declaraciones del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, en Córdoba sobre el acercamiento del Gobierno hacia el sector agropecuario, causaron mucho malestar en los productores y en entidades.

Un conjunto de ocho entidades rurales del norte bonaerense remarcaron su enojo en un comunicado titulado “Mentiras y excusas”. “Los abrazos del candidato a presidente solo han sido para meternos las manos en los bolsillos y dilapidar nuestro esfuerzo. En cada abrazo, nos sacaba US$300 por tonelada.”, dijeron.

Sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Baradero, Rojas, Salto, Arrecifes, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento y Colón, criticaron la actitud de Massa en Córdoba días atrás cuando el aspirante oficialista, en la búsqueda de los votos en un territorio reacio al kirchnerismo, destacara su vínculo con el campo y dijera que “no hubo un solo tractorazo” porque fueron “a abrazar a cada productor sin importar cómo pensaba” y decirles que estaban “al servicio”.

“En cambio, si ha hecho mucho en favor de la inflación y el empobrecimiento de la gente. Un discurso hueco y un aire intolerante no disimulan la realidad. Mientras tanto la cofradía del acompañamiento silencioso ha cumplido bien el mandado de ‘no hacerle un solo tractorazo’”, enfatizaron los ruralistas.

Las ocho rurales del interior bonaerense mostraron su enojo por los dichos de Massa

Otras de las frases que molestaron del candidato a presidente de Unión por la Patria, que a modo campaña y a 10 días del balotaje, en ese encuentro de cooperativas, dijo que “es con el campo, nunca contra el campo, es con los productores y no contra los productores”.

Esta dura proclama no fue la única. Ayer también se manifestó en contra la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) que dijo que muestra su “cinismo” y que en esas palabras hay un “tremendo descaro”.

“No se puede disfrazar la realidad aunque se la pinte de colores. Con profundo cinismo y casi en términos que suenan a provocación, el ministro-candidato Sergio Tomás Massa, de gira por la provincia de Córdoba en busca de algún voto desprevenido. Tremendo descaro por parte de quien forma y ha formado parte de un espacio político que durante sus cuatro períodos de Gobierno le asestó al eslabón productivo agropecuario el mayor destrato y saqueo económico de la historia de nuestro país”, enfatizaron.

Ayer, durante la presentación de la nueva Mesa Directiva en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el flamante vicepresidente 2º de la entidad y productor de esa provincia, Javier Rotondo, dijo al respecto: “Este tipo de expresiones son cinismo puro. La persona que es cínica en su accionar, sabe que lo que en definitiva quiere lograr es otro objetivo y confunde y engaña; se muestra cercano. Creo que en su obrar, en su gestión, habla a las claras de que alguien es diametralmente opuesto. Los productores no se pudieron expresar de manera más contundente en las rutas porque son primero conscientes de la situación del país y de la sociedad y segundo porque ya prácticamente no teníamos gasoil para mover nuestras máquinas. Por eso apelamos a tener memoria. La opinión pública capta ese mensaje y a nosotros los dirigentes o representantes de un sector nos pone en la difícil tarea de tener que explicar que eso no es así”.

En esa línea, Matías de Velazco, elegido como secretario para esta próxima gestión, completó: “Tenemos un candidato que dice lo que va a hacer y no lo hizo durante su Gobierno y por otro un candidato que es una gran incógnita. No vamos a orientar el voto, pero si pedimos que tengan memoria, que recuerden los productores todo lo que hemos pasado estos años”.