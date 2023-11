escuchar

La asamblea del Consejo Superior Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que forma parte de la Mesa de Enlace, eligió por unanimidad a Carlos Castagnani como el nuevo presidente de la institución para el período 2023-2025.

El flamante dirigente es productor santafecino, más precisamente de la zona de Venado Tuerto, y fue presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe). Hasta hoy se desempeñaba como vicepresidente 3° de CRA y sucederá al entrerriano Jorge Chemes, quien estuvo como titular por dos períodos.

Será secundado por José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y Javier Rotondo, extitular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), de Córdoba, como vicepresidente 1º y 2º, respectivamente. En tanto, el cargo de secretario lo desempeñará Matías de Velazco, expresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

En conferencia de prensa, Castagnani señaló: “Realmente para esta nueva mesa es un desafío enorme. Sabemos que vamos a enfrentar tiempos difíciles, tanto climáticos como políticos. Esta mesa va a trabajar en pos del productor agropecuario. Una de las primeras medidas que vamos a hacer es recorrer todas las confederaciones para conocer sus problemáticas. El Consejo nuestro va a ser la voz autorizada. Vamos a estar muy atentos a las políticas que quiera implementar el próximo Gobierno. Desde el presidente hasta el último vocal vamos a representar la mesa, vamos a recorrer el país y siempre decimos que CRA somos todos los que estamos acá y los que están en todo el interior”.

Matías de Velazco, Carlos Castagnani, José Colombatto y Javier Rotondo Augusto Famulari

Por su parte, Rotondo, de cara al balotaje, dijo que esta “campaña está plagada de slogans, de lo más bajo que se tiene memoria en la política argentina”.

“Estamos atravesando momentos de absoluta efervescencia y de poco contenido. La sociedad está muy crispada y la clase dirigente ha dado un espectáculo muy triste de estar disociada de los problemas de la gente en general. Por lo tanto, de políticas agropecuarias poco y nada. Asistimos a un espectáculo de una degradación de contenidos y de una pirotecnia verbal que va a hacer que tengamos que decidir entre dos miradas: una de certidumbre y una de incógnita, que para nada tienen en su forma de expresar a la producción, al interior. Tenemos mucha preocupación”, señaló.

En esa línea, Colombatto coincidió que es una “campaña muy pobre desde las propuestas frente al campo, prácticamente no han dicho nada”. “Créanme que me ha sido un problema en mi provincia, cuando me tocó hablar frente a algún periodista diciendo que no he visto nada con respecto a lo que han ofertado los candidatos. Estamos inmersos en un país que prácticamente se está haciendo inhabitable. Hoy toda la comunidad y no solamente de nuestro espacio agropecuario no puede sostener la actividad”.

Para De Velazco, se pasó de un país de inmigrantes a uno de emigrantes. “Tenemos un candidato que dice lo que va a hacer y no lo hizo durante su Gobierno y por otro un candidato que es una gran incógnita. No vamos a orientar el voto pero si pedimos que tengan memoria, todo lo que hemos pasado estos años”, remarcó.

En cuanto a las declaraciones de Sergio Massa en Córdoba sobre que a su Gobierno el campo no lo hizo un solo tractorazo, Rotondo, productor de esa provincia, recogió el guante y dijo: “Este tipo de expresiones son cinismo puro. La persona que es cínica en su accionar, sabe que lo que en definitiva quiere lograr es otro objetivo y confunde y engaña; se muestra cercano. Creo que en su obrar, en su gestión, habla a las claras de que alguien es diametralmente opuesto. Los productores no se pudieron expresar de manera más contundente en las rutas porque son primero conscientes de la situación del país y de la sociedad y segundo porque ya prácticamente no teníamos gasoil para mover nuestras máquinas. Por eso apelamos a tener memoria. La opinión pública capta ese mensaje y a nosotros los dirigentes o representantes de un sector nos pone en la difícil tarea de tener que explicar que eso no es así”.

Carlos Castagnani: "Vamos a estar muy atentos a las políticas que quiera implementar el próximo Gobierno" Augusto Famulari

“El ministro juega mucho con lo simbológico pero para nada cambia nuestra esencia del pensamiento. Hoy tenemos mercados distorsionados, el que busques. Generaron distorsiones con una medida recaudatoria con los distintos dólares, generando daños enormes a las economías regionales. Los datos objetivos son esos y no escudar todo en una sequía que sí fue terrible, pero la peor sequía fue la de políticas agropecuarias activas. La peor sequía que tuvo la Argentina fue la de distorsión de un sector casi reducido a una mera caja para el siga siga”, añadió.

Según CRA, el compromiso y liderazgo previos en el sector y dentro de la entidad “lo han preparado” a Castagnani para asumir esta importante posición. “Es un destacado dirigente rural con una larga trayectoria gremial a nivel nacional. Fue presidente de la Sociedad Rural Venado Tuerto durante los períodos 2003-2006 y 2011-2014. Además, desempeñó un papel crucial como secretario de CRA y como presidente y secretario de la Carsfe”, indicaron.

José Colombatto, vicepresidente primero: "Estamos inmersos en un país que prácticamente se está haciendo inhabitable" Augusto Famulari

“Esta nueva composición de la Mesa Ejecutiva de CRA representa una etapa de renovación y un compromiso sólido con el sector agropecuario en la Argentina. En este nuevo período, más del 50% de las autoridades de la entidad han sido renovadas”, añadieron.

En un primer momento, la candidatura a la presidencia estaba puesta de manera firme en Horacio Salaverri, titular de Carbap. Sin embargo, con el correr de los días, por falta de acuerdos con los dirigentes de otras confederaciones, decidió bajar su candidatura para llegar a un consenso y quedarse como presidente de la entidad bonaerense-pampeana.

Mesa Ejecutiva

Presidente: Carlos Castagnani

Vicepresidente 1°: José Colombatto (Farer)

Vicepresidente 2°: Javier Rotondo (Cartez)

Vicepresidente 3°: Pablo Juan Sánchez (ASR Corrientes)

Secretario: Matías de Velazco (Carbap)

Prosecretario 1°: José Ignacio Lobo Viaña (Cartuc)

Prosecretario 2°: Daniel Lavayen (Río Negro)

Tesorero: Ricardo Roquette (Federsal)

Protesorero: Jorge Rois (Feprojuy)

Vocal: Juan Goya (Chubut)

Vocal: Gustavo Sutter Schneider (Carsfe)

Vocal: Mariela Kasko (Chafor)

Vocal: Miguel O’ Byrne (FIAS)

Vocal: Adrián Luna Vázquez (FAR Misiones)

Vocal: Juan Pablo Karnatz (FAAS)

Vocal: Mario Leiva (CAR Mendoza)