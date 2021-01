Paro del campo: piquetes, enojos y pedido de disculpas en las rutas

Esta mañana unos 50 productores decidieron hacer una manifestación en la entrada de la AFA en rechazo y protesta por la actitud antipática de la empresa de enviar camiones cargados de granos, en pleno paro del campo Crédito: Gentileza Germán Suárez

Ayer, en el primer día de cese de comercialización de granos, la vigilia en las rutas de los productores autoconvocados de Bell Ville, en Córdoba tuvo un sabor amargo que los dejó en alerta.

Por la tarde, unos ruralistas que hacían posta, mientras esperaban la renovación de otros productores, observaron que de la planta de la Agricultores Federados Argentinos (AFA) ubicada en esa ciudad comenzaron a salir camiones cargados de granos con destino a puerto.

En diálogo con LA NACION, Germán Suárez, autoconvocado cordobés, contó que AFA se había comprometido con los productores a no realizar salidas de camiones cargados. "Si bien recibían camiones en la planta dijeron que hasta que el paro no finalice no iban a salir", relató.

Sin embargo, los ruralistas que hacían guardia percataron que varios camiones cargados de cereal partían desde la planta rumbo a Rosario y que la promesa empeñada por la empresa era historia.

Hoy ni bien amaneció, unos 50 productores decidieron hacer una manifestación en la entrada de la AFA en rechazo y protesta por la actitud desleal de la empresa para con los asociados. En el acceso a la planta hubo quema de cubiertas, pintadas en el asfalto y pancartas en repudio a la firma. Luego de una hora y media, llegó el gerente de la filial quien les pidió disculpas pero que "había llegado orden de los superiores de enviar los camiones".

El gerente de AFA se comprometió a respetar la medida de la Mesa de Enlace y parar el envío de camiones Crédito: Gentileza Germán Suárez

Tras el incidente y el enojo de los ruralistas por la decisión tomada por AFA, el gerente de la firma se comprometió a respetar la medida del campo y no cargar más hasta que finalice el cese de comercialización de granos para mantener una buena relación con los productores, que decidieron "confiar en su palabra".

"Muchos de los productores enojados que estábamos ahí son los mismos asociados a la compañía, que le venden su producción. Es una sensación de tristeza grande que duele porque pareciera que la billetera mueve todo y más viniendo de una cooperativa adherida a FAA", remarcó.

"Sabemos que las cooperativas de Coninagro siguen cargando pero ellos siempre defienden sus propios beneficios en detrimento de los pequeños productores", añadió.

Asimismo, esta mañana los primeros turnos de autoconvocados realizaron control de cargas a dos camiones y le pidieron que regresen a su lugar de origen. Al mediodía vino el relevo para seguir en vigilia permanente. "Esperemos que pronto el Gobierno reflexione y haya un acuerdo con el campo", concluyó Suárez.

