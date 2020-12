Sobre el río Paraná hay muchos buques que no pueden cargar por el paro Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Desde pasadas las 11 se están realizando en el Ministerio de Trabajo de la Nación reuniones entre los exportadores de granos y subproductos con los gremios que desde el miércoles pasado paralizan los puertos. Hasta el momento, no hay avances entre las partes y la negociación está estancada.

El sábado pasado, Trabajo convocó a la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y a dos gremios: la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA).

Los gremios vienen reclamando una mejora salarial. En Ftciodyara, por ejemplo, piden que el básico de $69.000 salte a $82.000 por septiembre pasado y consideran que en enero próximo los trabajadores deberían estar en torno de $92.000.

Los exportadores, en tanto, han venido ofreciendo una recomposición siguiendo la inflación y asegurar una paritaria hasta agosto de 2021.

En este contexto, los gremios y Ciara coincidieron en Trabajo. A último momento había dudas sobre si Ciara iba a concurrir porque los sindicatos mantienen la protesta sin haberla levantado como para abrir paso a la negociación.

"Estancadas", respondió una fuente de la industria sobre las charlas que se están manteniendo en la cartera oficial de Trabajo.

"No trajeron un ofrecimiento mejor", contestó, por su parte, una fuente gremial. Las tratativas se podrían prolongar hasta la noche.

Mientras las negociaciones en Trabajo están difíciles, siguen los rechazos al paro de parte de entidades de la cadena agroindustrial.

"Las medidas adoptadas, en estos momentos en que se desarrollan las tareas de recolección de cosecha fina, complican a toda la cadena comercial agropecuaria, perjudicando no solo al productor, sino extendiendo los problemas al resto de los actores de su cadena; la red de acopios viendo cómo resolver el problema de espacios físicos o no poder entregar granos en un puerto, la red de logística perdiendo la posibilidad de realizar más facturación de fletes al ser demorados en playa de camiones colapsadas, descoordinadas, buscando quién se haga responsable de estas situaciones, o buques demorados en radas ocasionando mayores costos de estadías por demoras en sus cargas, etc", dijo en un comunicado la Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca.

"Son momentos oportunos para captar trabajo, y por tales razones, existiendo instancias negociadoras ya iniciadas, desde la entidad se exhorta a las partes involucradas en la negociación colectiva a que extremen los esfuerzos tendientes a terminar con la situación conflictiva, manteniendo la paz social, permitiendo de tal forma el normal desenvolvimiento de la actividad agroexportadora, todo lo cual redundará en un mejor beneficio para todos los trabajadores y operadores del sector agroalimentario y de nuestra Nación", agregó la entidad.

