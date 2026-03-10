Largas filas en su stand: el Banco Nación, que marcó un récord en el mercado, lanzó créditos en dólares a tasa cero en Expoagro

SAN NICOLÁS.- En el marco de Expoagro 2026, el Banco Nación presentó una batería de líneas de financiamiento destinadas a productores y empresas del sector, con tasas que parten desde el 0% en dólares a cinco años y 19% fijo en pesos para la compra de maquinaria agrícola. La iniciativa parte de una estrategia orientada a impulsar la inversión productiva en el campo con la idea de repetir y superar el récord alcanzado en la edición anterior.

Según informaron durante la inauguración de su stand —encabezada por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, y su gerente general, Gastón Álvarez—, el banco alcanzó una participación del 19,3% en el mercado de crédito del sistema financiero, por lo que esto marca el nivel más elevado en sus 135 años de historia.

“En 2024, cuando comenzó esta gestión, teníamos un 10,7% de participación de mercado y a febrero de este año hemos marcado un pico histórico. Hoy, uno de cada cinco préstamos otorgados en la Argentina es canalizado a través del Banco”, dijo Álvarez.

En rigor, la propuesta crediticia incluye financiamiento de hasta el 100% del valor de maquinaria agrícola nueva, con plazos de hasta 60 meses. En pesos, la tasa nominal anual es del 19%, producto de una bonificación inicial de seis puntos porcentuales aportada por fabricantes, mientras que en dólares se ofrece una tasa del 0%, con un subsidio adicional de 2,75 puntos porcentuales también financiado por la industria, para montos de hasta US$1,5 millones.

En el caso de productores radicados en Santa Fe y Entre Ríos, los gobiernos provinciales sumaron tres puntos de bonificación adicionales, lo que reduce la tasa final al 16% anual en pesos. Según informó el banco, estas condiciones promocionales estarán vigentes hasta el 15 de abril, con el objetivo de extender el impulso comercial más allá de los días de la exposición.

La propuesta crediticia incluye financiamiento de hasta el 100% del valor de maquinaria agrícola nueva Marcelo Manera

La oferta también contempla financiamiento para maquinaria usada, con tasas desde 24% en pesos y 3% en dólares, además de líneas para camiones, utilitarios y remolques, con tasas desde 21% para MiPyMEs y 23% para grandes empresas. A su vez, a través de la plataforma digital BNA+ Empresas, el banco ofrece créditos para capital de trabajo de hasta $60 millones a 12 meses, con una tasa del 35%, y préstamos en dólares para la compra de insumos o bienes de capital de hasta US$2 millones para personas físicas y sin límite para empresas.

La entidad también destacó herramientas comerciales como AgroNación y PymeNación, que ofrecen acuerdos con tasa bonificada, y BNA Conecta, el canal B2B que busca fortalecer los vínculos comerciales entre productores, proveedores y fabricantes durante el denominado “mes de Expoagro”. La bonificación de tasas en pesos tiene “fecha de vencimiento” y estará vigente hasta el 15 de abril.

“Ir a una tasa cero en dólares a cinco años es realmente muy conveniente. Y aquel que tenga incertidumbre respecto de tomar financiamiento en dólares, puede obtenerlo en pesos a una tasa del 19% o 16%, que es muy atractiva y hoy prácticamente no existe en el mercado”, agregó. Recordó que durante el proceso electoral del año pasado las tasas habían escalado fuertemente. “Llegamos a ver tasas del 80% o 90% entre septiembre y octubre. Por suerte, desde octubre a la fecha han bajado rotundamente y hoy estamos hablando de 19% o 16% en pesos”, explicó.

El banco salió con una oferta que consideran competitiva Marcelo Manera

Según detalló, en 2025 el banco otorgó más de 2300 créditos durante la feria, cifra que esperan superar en esta edición. “Hoy llegué a las ocho de la mañana y ya teníamos más de 200 personas haciendo cola en nuestro stand, lo que demuestra que nuestras líneas de financiamiento están pegando fuerte en el productor”, indicó.

El directivo vinculó la posibilidad de ofrecer financiamiento competitivo con el cambio en el contexto macroeconómico respecto del año pasado. Desde la entidad remarcan que las líneas presentadas en la exposición responden a demandas concretas del sector. “Tuvimos reuniones con las entidades rurales y con las cámaras de maquinaria agrícola nacional, que nos plantearon la necesidad de financiamiento para renovar tecnología”, señaló Álvarez.

Para el ejecutivo, la respuesta del sector refleja una expectativa positiva respecto del ciclo productivo. “Cuando al productor se le dan las herramientas para invertir, no se guarda el dinero: lo invierte, genera más producción y sigue apoyando al país, que necesita crecimiento genuino”, afirmó.