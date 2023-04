Pese a que se oficializó el decreto, se demora la implementación del dólar agro

escuchar

Después de que el Gobierno oficializara el dólar agro para la soja y las economías regionales, para la oleaginosa se demora la implementación por “los detalles de la reglamentación” del esquema. Para el resto de las actividades, en tanto, la regulación podría llevar hasta 48 horas: la Secretaría de Comercio trabaja en el tema. En rigor, las economías regionales que ingresen deberán cumplir acuerdos de precios y abastecimiento para el mercado interno.

Si bien a través del Decreto 194/2023, publicado en el Boletín Oficial, se formalizó el Programa de Incremento Exportador, que abre una ventana para las economías regionales, algunos cereales y el complejo de la soja, que tendrá un tipo de cambio a $300, resta conocerse los detalles que le permitirán al Gobierno sumar alrededor de US$9000 millones en el lapso de 90 días. La información surge a cuentagotas y con muchas dudas sobre los productos considerados como economía regional.

Las cuestiones técnicas de la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, aún no están definidas. “Dólar soja tiene que salir mañana [la reglamentación] y economía regional puede tardar 48 horas”, confirmaron fuentes de la Secretaría de Agricultura ante una consulta de LA NACION.

En la soja, que estará en vigor hasta el 31 de mayo, se trabaja en una resolución que sale mañana. Mientras tanto, se espera que se ponga en marcha la resolución sobre las economías regionales en la que se especifique cuáles son las que van a entrar y cuáles no. El decreto que se publicó este lunes menciona algunos de los productos mientras se “trabaja sobre la general”. Faltan especificaciones.

Un ejemplo de esto, es que si bien dentro del anexo II del DNU se menciona a la “carne y despojos comestibles”, estos no entrarían en este esquema, según deslizaron las fuentes oficiales. Hay que recordar que está vigente un acuerdo entre el Gobierno y las empresas exportadores de carne vacuna en Precios Justos para incrementar la oferta de los 7 cortes a precios diferenciales. Sin embargo, desde el Gobierno no confirmaron si esta sección se trataría de productos avícolas y porcinos. La leche, quesos y sus derivados están contemplados dentro de este nuevo esquema.

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el dólar agro la semana pasada Ministerio de Economía

Sobre el anexo II del DNU, hoy hecho público y que todavía no está activo porque necesita de una nueva resolución que saldría de la Secretaría de Comercio, se especificará los procedimientos para que las empresas de todos los sectores se den de alta. Para poder ingresar al esquema, cada exportador tendrá que anotarse en la cartera que conduce Matías Tombolini, ingresar al programa de Precios Justos y, posteriormente, hacer la debida gestión en AFIP. De pasar el filtro estaría habilitado para poder operar bajo este mecanismo.

Bajo este eje de economías regionales, que estará en vigor hasta el 30 de agosto, también se incluiría tanto a la semilla de girasol, el girasol confitero como el aceite de girasol. No hay especificaciones sobre si el sorgo y la cebada ingresarán como economía regional. No obstante, las actividades contempladas se deberán dar de alta en un sistema de la Secretaría de Comercio para garantizar el abastecimiento del mercado interno antes de exportar bajo este esquema.

Fuentes de la agroexportación explicaron a LA NACION que la reglamentación que se prevé salga mañana en el Boletín Oficial tendrá que resolver, por ejemplo, cómo se ingresarán los registros de contratos de compraventa de soja. A su vez, cómo se registran las distintas ventas en el mercado interno ya que si se compra al productor no todo es para la exportación.

En el caso de la oleaginosa, hay una parte que puede utilizarse como harina para la industria avícola y porcina, además de para biodiésel.

La reglamentación también tiene que especificar en qué condiciones quedan los productores que tienen un canje, es decir, si pueden ingresar a este esquema o no. “Esto se tiene que definir en una resolución, anteriormente hubo resoluciones de este modo, pero esta se tiene que esperar porque trae cosas novedosas. Hay que esperar, hasta que no salga el sistema no se puede operar”, acotó la misma fuente.