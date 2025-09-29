Presión en el mercado: la necesidad de los exportadores empujó una mejora del precio de la soja

En medio de la necesidad de los exportadores por generar mercadería que anotaron en el marco de la suspensión de las retenciones, pero no tienen, los precios de la soja se mostraron hoy con subas en el mercado local.

Según reportes del mercado, la soja disponible de la última cosecha se operó en $477.000 por tonelada, una mejora de 17.000 pesos respecto del viernes pasado. En tanto, la posición futura noviembre se cotizó en US$351 por tonelada, un incremento de US$1,9. El contrato octubre avanzó US$3, a US$351.

Vale recordar que los exportadores anotaron en total 19,5 millones de toneladas de granos y subproductos mientras cumplieron el cupo de US$7000 millones de los derechos de exportación a cero. Del volumen registrado 5,12 millones de toneladas corresponden a grano de soja, 7,14 millones de toneladas a harina y 1,52 millones de toneladas a aceite de la oleaginosa.

Lorena D’Angelo, analista de mercados de AZ Group, señaló que a la exportación le falta originar unas 6,8 millones de toneladas de nuevas compras. Señaló que en este contexto el sector exportador “se mostró bastante activo” y los precios mejoraron respecto del viernes pasado.

Explicó que lo que se pagó por la mercadería disponible equivale a casi US$352, “cuando el viernes pasado el precio ese fue de US$344”. Apuntó: “Se nota esa necesidad por parte de los compradores para originar el volumen restante”.

D’Angelo explicó que en el mercado futuro A3 se negociaron 760.370 toneladas entre todos los granos, por debajo de 1,1 millones de toneladas del viernes pasado. En el disponible se habría operado un volumen físico superior a los 1,4 millones de toneladas del viernes último Ricardo Pristupluk

“Eso llevó no solamente a la soja disponible a mejorar el precio, sino también a reflejar una suba en el mercado de la cosecha nueva: el viernes pasado cerró en US$316 y hoy en 318 dólares, más allá de que ese valor llegó a operar a casi 321”, indicó. Señaló que con la mejora de precios sobre el final del día ingresaron órdenes de venta que limitaron el aumento.

Según la analista, más allá de la suba del valor en dólares, también se reflejó la mejora del precio en pesos mientras subió el tipo de cambio ($30). “Se está observando que el exportador tiene muchos pesos para colocar en el mercado y hasta ofrecen negocios con entrega noviembre, pero pago hoy. Esto significa que te están adelantando la plata para entregar la mercadería, principalmente de soja, en noviembre”, contó.

La exportación necesita originar la mercadería que registró Marcelo Manera - LA NACION

D’Angelo explicó que en el mercado futuro A3 se negociaron 760.370 toneladas entre todos los granos, por debajo de 1,1 millones de toneladas del viernes pasado. En el disponible se habría operado un volumen físico superior a los 1,4 millones de toneladas del viernes último.

Para Eugenio Irazuegui, analista de Zeni, la operatoria de soja exhibió valores al alza en el transcurso de la rueda comercial en línea con una participación “estable” de los compradores.

“Con una participación estable de compradores activos, las oferta de compra comenzó en niveles de 465.000 pesos para luego ir mejorando a los $475.000, esto por mercadería con entrega contractual en las terminales portuarias del Gran Rosario”, dijo. “La dinámica del tipo de cambio tuvo repercusión con subas que iban acelerándose sobre el final, con un salto de 34 pesos por dólar (2,6%) en la paridad spot”.