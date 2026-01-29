Primera vez: un frigorífico exportó vía aérea carne refrigerada para Portugal

CÓRDOBA.- Un frigorífico cordobés realizó este jueves su primera exportación de carne vacuna refrigerada a Portugal. El destino viene creciendo en su participación de importación de carne desde la Argentina constituyéndose en el cuarto lugar dentro de la Unión Europea (UE). La empresa Logros, de Río Segundo, realizó el despacho de 4144 kilos a través de la línea aérea Air Europa, en un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella de Córdoba a Madrid, desde donde llegará por transporte terrestre al destino final, Lisboa.

El importador es la firma portuguesa Frimarc, que compró “picahana” (tapa de cuadril). El año pasado, la Argentina realizó acciones de promoción de carnes en ese país por medio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). En ese país el consumo de carne per cápita es de entre 17 y 19 kilogramos por habitante por año, por lo que hay espacio para crecer.

“Esta operatoria viene a reforzar el flujo de cargas desde el Aeropuerto Córdoba y es fruto del trabajo de la Mesa de Carga Aérea impulsada por ProCórdoba y la inversión realizada por la provincia en depósitos de frío”, explicó Daniel Urcía, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (Afic).

El ejecutivo también reconoció el trabajo realizado por organismos nacionales como el Senasa y la Aduana, que “siempre han estado predispuestos a cooperar y facilitar la realización de esta actividad” y a los Ministerios de BioAgroindustria, Industria y Economía. Enfatizó lo concretado para “fortalecer la actividad” del aeropuerto y que tenga mayor conectividad internacional, “favoreciendo el desarrollo de la actividad comercial exportadora”.

La exportación de carne vacuna entre enero y noviembre de 2025 logró el mayor ingreso de divisas del que se tenga registro para ese período. Las exportaciones sumaron US$3531,3 millones, un alza interanual del 27,7% frente a los US$2884 millones del mismo periodo de 2024 y también superior a los US$3289 millones alcanzados en 2022, hasta ahora el año de mayor facturación del sector.

El tonelaje exportado alcanzó las 654.800 toneladas, 7,9% menos en la comparación interanual. La mayor facturación fue por la recuperación de los precios internacionales.

Si se instrumenta el acuerdo Mercosur-UE, de forma inmediata el arancel sobre Cuota Hilton, que es del 20% sobre valor puesto en UE, pasa a 0%. Eso solo representará un ahorro muy importante para las 29.500 toneladas que componen la cuota.

Adicionalmente, la Argentina, el año pasado exportó cerca de 60.000 toneladas peso producto. Con el acuerdo se dispondrá de 66.000 toneladas sin arancel que debe asignarse a los cuatro países que integran el Mercosur.