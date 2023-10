escuchar

Todos los asistentes del auditorio Alvear Art Hotel coincidieron en que es “necesario” que la Argentina comience a “agrandar la torta” para que la responsabilidad fiscal no recaiga completamente sobre el agro. Desde los empresarios más importantes de la Argentina, como citó uno de los oradores “los que toman las decisiones en el agro”, hasta los representantes de la política nacional que asesoran en sus respectivos espacios sobre el campo. El plan para eliminar las retenciones fue el eje central de Guillermo Bernaudo, asesor de Juntos por el Cambio (JXC), y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

“Vamos a decir el cómo, pero no el cuándo”, se atajó Bernaudo durante su presentación en el XII Fórum Nacional de Agronegocios, que convocó este jueves a más de cien empresarios vinculados con el agro. En la sala abarrotada, explicó que en el espacio opositor lo más importante y lo primero que buscan atacar la inflación, “porque es lo peor que está sufriendo la Argentina, dijo. El cuándo, sostuvo es porque todavía desconocen la situación macroeconómica en que van a llegar si son gobierno. “No sabemos qué va a pasar de acá al 10 de diciembre. Hay otras variables que influyen como la situación de las importaciones; hay muchas cosas bajo la alfombra, por eso hay que ser serios sobre las ideas y decirlo en el momento oportuno”, aclaró a LA NACION.

Bernaudo aseveró que en el caso de las economías regionales que todavía tienen vigente la alícuota de derechos de exportación, como la leche, se va a reducir desde el primer día. También habló de “gradualidad para la carne, la soja y los cereales”, que son las que más tributan. “La propuesta es que sea diferente a lo que fue la de Mauricio Macri que en el cuarto año se llegó a tener prácticamente déficit cero. En el primer año de gestión de Patricia Bullrich se busca el déficit cero. La carga fiscal va a seguir siendo muy alta, pero a partir allí, hay que seguir reduciendo el gasto y todos los impuestos posibles, entre ellos los derechos de exportación: hay que cortarlos con bisturí y no con motosierra. Lo primero que hay que eliminar es lo que queda de las economías regionales, que tienen muchos puntos salpicados”, afirmó y se anticipó en que la intención es que esto sea previsible en el mediano plazo para que la agroindustria pueda trabajar.

El asesor del agro de JXC, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo y la periodista, Jorgelina Traut

El gran ausente fue Sebastián Etchevehere, candidato a Gobernador por Entre Ríos en el espacio La Libertad Avanza (LLA), anunciado en el programa. Entre los comentarios de pasillo que se generaron en el break se dijo que el equipo de Javier Milei no se siente cómodo para que los represente y lo bajaron anoche a última hora. Sin embargo, el mismo Etchevehere, hermano de Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura de Mauricio Macri, aclaró a LA NACION, que están con problemas electorales en la provincia por lo que debió quedarse en su territorio.

“Lamentablemente, es el tercer debate del que participo, y nunca participó La Libertad Avanza, así que no sé cuáles son sus propuestas concretas, pero, por lo que he oído, ninguna es de aplicación instantánea con los derechos de exportación”, azuzó Bernaudo, por la ausencia del representante de la LLA en el evento. Según dijo el exsecretario de Agricultura, en caso de que sean gobierno se tienen que hacer un montón de reformas, por ejemplo, la fiscal, eliminando los impuestos extorsivos. “Queremos ver con qué déficit fiscal llegamos a diciembre porque en las últimas dos semanas, probablemente, lo subieron dos puntos al PBI. Se van en gasto público un 40%, la mitad es provincias y la otra mitad Nación. De esos 10 puntos son pocos flexibles y ahí hay para bajar cuatro o cinco puntos en esta primera instancia, que son parar la emisión y endeudamiento para pagar gastos operativos”, enumeró.

Cautela

En tanto, Bahillo, quien fue el primero en subir, anotaba en una libreta lo que escuchaba durante las intervenciones del asesor de Patricia Bullrich. En una mesa central, alguien preguntó sobre si era de la “oposición o del oficialismo”. Antes de irse, el secretario aclaró que era “para que no se le pasen un par de cositas”. Al responder las preguntas pidió “prudencia” a la hora de hablar de retenciones.

“Hay que ser cautos para no volver a generar expectativas que no se puedan cumplir por la realidad. Ya el productor tuvo bastante. El sector tiene algún prejuicio por el aspecto de nuestro espacio político por el tema de retenciones y me hago cargo. Debe ser una cuestión nuestra, pero la postura de Sergio Massa está [clara] con el tema de las retenciones. Lo demostró con las economías regionales y la lechería. Después, el Programa de Incremento Exportador [PIE] generó en término promedio notablemente menores retenciones a las que se venían teniendo”. El funcionario destacó la necesidad que la economía recomponga el equilibrio fiscal y las reservas para favorecer las políticas sectoriales.

Advirtió que la restricción de dólares no se va a terminar en uno o dos años, sino que va a seguir por varios años más. Por lo que los gobiernos tienen que tener otras herramientas. “Al primero que se da vuelta es al sector primario, a las cadenas agroalimentarias, que son las que generan más rápido, por eso hay que tener otras herramientas para atender las restricciones internas. Para consolidar la estabilidad fiscal y acumulación de reservas tienen que entrar tres sectores, porque el mundo los va a demandar fuertemente. En la medida en que consolidemos el equilibrio fiscal y la recomposición de reserva no tendremos inconvenientes”, advirtió sobre un escenario de reducción de las alícuotas a la exportación.

Según dijo, hay un compromiso de adecuar las retenciones, pero “si hay que bajarlas”, las van a bajar. “Las retenciones son como la devaluación, se anuncian en el momento en que se tienen que hacer y siguiendo un programa y definiendo a mediano plazo cuál va a ser la alícuota para el productor. El productor tiene que sembrar con unas condiciones y cosechar con las mismas y que sean en favor de él”, aseguró. El Programa de Incremento Exportador, sostuvo fue lanzado por una decisión de la macroeconomía, pero que en la medida que se recompongan los volúmenes de reserva y se tengan las posibilidades de recuperación “no debería” continuar.