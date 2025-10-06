“Queremos transitar, no nadar”: fuerte tractorazo de productores contra un intendente bonaerense

Pasadas las 9 de hoy, una numerosa cantidad de productores rurales y vecinos de Carlos Casares se concentraron en la rotonda de la ruta 5, a la altura de una de las entradas de la ciudad. Llegaron con tractores, camiones y otras maquinarias para marchar hasta la municipalidad, donde entregaron un petitorio con más de 500 firmas para reclamar caminos transitables, obras hidráulicas y un protocolo de emergencia. “Menos discursos, más caminos. Queremos transitar, no nadar”, decía uno de los carteles que colgaba de una retroexcavadora y que sintetizaba el espíritu de la convocatoria.

La movilización se desarrolló en un contexto crítico por las inundaciones que afectan a gran parte del partido bonaerense. En este escenario, los productores denunciaron que la falta de mantenimiento e infraestructura agravó las consecuencias: caminos rurales intransitables, campos anegados que quedaron prácticamente improductivos y zonas completamente aisladas.

Productores en la movilización en Carlos Casares

En diálogo con LA NACION, Delfina Figueroa contó que desde temprano productores y vecinos comenzaron a concentrarse en la rotonda con maquinaria. “Estuvimos repartiendo folletos a la gente que pasaba y rosarios para que nos ayuden a rezar”, recordó.

Poco antes de las diez, organizaron una caravana hacia la Municipalidad. Al llegar, estacionaron frente al edificio, colgaron pasacalles y sumaron nuevas firmas junto a vecinos que no habían podido participar en la rotonda, antes de entregar el petitorio por mesa de entradas.

Movilización de productores en Carlos Casares reclamando por caminos rurales

En ese lugar los organizadores reunieron las últimas adhesiones y presentaron el documento por mesa de entradas. En total, la carta contó con entre 569 y 596 firmas electrónicas, además de siete planillas en papel con adhesiones.

La carta entregada al intendente, Daniel Stadnik, lleva como título “No es exceso de lluvia, es exceso de abandono”. Los productores dijeron que la situación actual “afecta la vida, salud, integridad y dignidad de las personas de la zona rural de Carlos Casares” y responsabilizaron al municipio por no haber tomado medidas preventivas a tiempo.

“Reclamamos obras durante la sequía advirtiendo este escenario: no escuchó. No hizo nada. En marzo volvimos a alertarlo y en mayo le dijimos que el riesgo excedía y excedería lo productivo. No fuimos oídos y lo que debía prevenirse y gestionarse no se hizo. Eso tiene nombre: abandono estatal”, indicaron en el documento.

Además apuntaron que “la omisión en este contexto de riesgo conocido vulnera derechos humanos: vida e integridad personal, circulación, trabajo, propiedad, igualdad ante la ley y protección efectiva frente a emergencias”.

También plantearon una serie de medidas concretas: la activación inmediata de Defensa Civil y la conformación de un Comité de Crisis con protocolo público; la realización de obras hidráulicas con fundamento técnico y prioridades auditables; trabajo planificado con responsables y control ciudadano; un calendario de acción y plan de emergencia para eventos críticos, publicado y actualizado y diálogo real y transparente con todos los vecinos.

El reclamo fue por obras

La carta concluyó con un mensaje directo al intendente: “No hay más margen para ‘reuniones’ sin plan. Plan, plazos, obras, controles y resultados. No más palabras: acciones, porque no es exceso de lluvia, es exceso de abandono”.

Figueroa destacó el acompañamiento que tuvo la convocatoria. “Fue muy lindo ver que se juntó gente. Hoy los sentimientos en el campo son bastante duros: hay frustración, angustia, sensación de abandono, pero a pesar de todo la movilización se hizo igual”, dijo. Comentó que algunos asistentes se emocionaron, mientras que muchos otros no pudieron participar por el mal estado de los caminos. “Si no tenés una 4x4, directamente no podés salir. Mucha gente acompañó por redes o por teléfono”, agregó.

Pablo Zavala, también productor de la zona, coincidió en que la movilización reflejó el malestar generalizado. “Se sumó gente de campo y también del pueblo, de todos lados, para pedir que se declare algún tipo de emergencia por el estado de los caminos. Hay personas totalmente aisladas. Queríamos hacer algo tranquilo, sin romper nada, y gracias a Dios salió todo bien”, dijo.

El productor explicó que la situación se volvió insostenible después de meses de reclamos sin respuestas. “Venimos con el agua al cuello. Esto no es nuevo: llovió mucho, sí, pero nunca estuvo todo tan mal con los caminos. Es un desastre, no están haciendo nada que mejore la situación”, expresó.

“No hay caminos. Hay chicos que no pueden ir al colegio, maestros que no pueden llegar, productores que no pueden sacar lo poco que cosecharon porque el resto se lo tapó el agua. Venimos reclamando hace meses y no pasa nada. Necesitamos una solución, y rápido”, advirtió.

Consultadas por LA NACION, fuentes del municipio declinaron hacer declaraciones sobre la movilización. Indicaron que el petitorio presentado será contestado “dentro del expediente” en los puntos que se tiene competencia. Señalaron que el manejo del agua es de competencia provincial.