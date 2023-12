escuchar

La noticia del asesinato de Daniel Martinengo, destacado genetista y asesor de diversas cabañas, generó conmoción en el sector ganadero. El consultor murió esta mañana en la puerta de un bar de la localidad de Pozo del Molle, Córdoba, luego de haber recibido disparos de un arma de fuego por parte de con quien había compartido un café en el lugar.

Quienes lo conocieron resaltan su pasión por la actividad. “Para mí, las vacas son mi vida”, había expresado Martinengo en una entrevista. Con más de 30 años de experiencia en genética, habiendo ejercido como jurado en múltiples exposiciones ganaderas y exhibido sus propios animales, se había convertido en una figura reconocida en el sector.

“Todos estamos muy impactados”, relató Lisselotte Diz, presidenta de la Asociación de Criadores Holando Argentino (ACHA), donde Martinengo figuraba como miembro en la lista oficial de jurados.

Fue jurado en la Exposición Rural de Palermo

“Estamos todos muy shockeados. La familia Holando está muy conmocionada con la noticia”, agregó Diz, quien conocía a Martinengo desde la infancia. “Su familia está muy relacionada con la raza. Su padre había trabajado como asesor en una cabaña cerca de Pozo del Molle. Una actividad que él también luego continuó”, destacó.

“Lo recordamos como una persona con mucho amor y dedicación por las vacas. Era una persona muy trabajadora y apasionada. Cuando presentaba sus animales en las exposiciones, estaba en todos los detalles”, añadió.

Este amor por la actividad, enfatizado por Diz, también fue resaltado por Martinengo en diversas ocasiones. En una entrevista para ViveNuestroPerfilTV, expresó: “Para mí, las vacas son mi vida. Si tuviera que nacer de nuevo, volvería a hacer lo mismo porque realmente me gusta. Es mi pasión, algo que disfruto y me divierte. Me crié en esto y no voy a salir de aquí”.

Hace pocos meses, Martinengo se había incorporado a la firma Genex Argentina. En su presentación en redes sociales, la compañía sostuvo que Martinengo tenía una “larga trayectoria en la industria del mejoramiento genético con más de 30 años de experiencia en el área” y que era reconocido internacionalmente como miembro de la lista oficial de jurados de la Asociación Criadores de Holando Argentino”.

“Es una enorme pérdida para el sector”, lamentó Horacio Larrea, director para América Latina y Europa de Semex Alliance, una empresa en la que Martinengo había trabajado. Haciendo esfuerzos para contener la emoción, contó que lo conocía desde muy chico porque era muy amigo del padre. “Lo vi crecer en la actividad. Recuerdo cuando comenzó hace más de 20 años a jurar, luego su carrera de juez internacional y su trabajo como asesor de cabañas de primera línea como Independencia y SyC Tambos. Compartimos muchos años de viajes y trabajo”, dijo.

Contó que trabajó muchos años con Semex y luego en Reproductores SRL, que luego compró Semex Argentina. Hasta hace dos meses que comenzó en Genex Argentina. “Era un personaje muy franco y directo. Si tenía algo para decirte, te lo decía. Eso valoraba mucho yo de él. Siempre enamorado de sus vacas y muy apasionado por todo”, concluyó.

Daniel Cagnolo, de Cabaña Don Nura, de SyC Tambos, contó que desde hace más de 25 años que trabajaba con Martinengo. Lo asesoraba en la cabaña y trabajaba en la preparación de los animales para las exposiciones ganaderas. “Era una persona sumamente trabajadora, honesta y de corazón inmenso, también bastante exigente consigo mismo y con los demás”, expresó.

Todos coinciden en que era particularmente seguidor de la raza Holando. Una pasión que heredó de su padre, que también se desempeñó como asesor. “Su infancia la pasó debajo de las vacas”, comentó Cagnolo, que destacó que luego “se convirtió en uno de los mayores conocedores del Holando Argentino y de la región”.