escuchar

En un tramo de su participación en el debate presidencial, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, mencionó que estaba acompañada por Paulina Mayol, la dueña de Lácteos Mayol, la pyme que fue bloqueada en 2021 por parte de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) por un conflicto gremial. La fábrica hoy está en proceso de cierre. En junio pasado, cuando Bullrich hizo la presentación de su candidato a vicepresidente, Luis Petri, lo hizo en la planta ubicada en Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

En ese entonces explicó que la decisión de hacer oficial el anuncio allí fue porque “la planta nacida para producir y generar empleo” se convirtió, contó, en “un emblema de una resistencia estoica” y el “símbolo vivo de una lucha feroz, contra los bloqueos, las trabas, la presión desmedida del Estado y una cultura retrógrada” que había que dejar atrás. Hoy, la empresa está en proceso de cierre y para el próximo año se llevará a cabo un juicio, donde hay 27 imputados.

Mayol dijo en su momento que el conflicto se desató el 1º de marzo de 2021 por la madrugada, cuando un grupo de activistas de Atilra se instaló en la entrada de la fábrica, impidió el acceso de los trabajadores y la materia prima durante cinco días. En ese entonces se firmó un acuerdo entre las partes en el Ministerio de Trabajo bonaerense y se puso fin al conflicto laboral, según informó en su momento el gremio en un comunicado. Según Atilra, el acuerdo contempló el “correcto encuadramiento” de los trabajadores ya que “satisface plenamente los justos reclamos laborales interpuestos”.

Patricia Bullrich con Paulina Mayol, Luis Chocobar, los hijos de Roberto Sabo el kiosquero asesinado en Ramos Mejía

Sin embargo, ayer durante el debate la candidata de JXC citó a la empresaria en un fragmento del discurso sobre “Trabajo y Producción”, donde habló de los juicios laborales que “se llevan puestas a las pymes”, dijo. “Por eso nosotros, queremos sacarle la pata de encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno. A las pymes, al campo, a las economías regionales, a la producción y en todas las regiones. Massa miente cuando dice que no sacamos las retenciones a las economías regionales. Nosotros defendemos a los que trabajan, no a los que bloquean empresas: acá me acompaña Paulina, de Lácteos Mayol, que cerró su empresa por un bloqueo. Ustedes defienden a los sindicalistas que están con vos en la CGT [Confederación General del Trabajo de la República Argentina], que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo, queremos hacer una verdadera ley para el trabajo informal”, lanzó la candidata en sus dos minutos de introducción.

En aquel momento, Mayol sostuvo que la fábrica que por entonces tenía 85 años “nunca había vivido algo semejante, tampoco tanto patoterismo en carne propia”. La empresa, con el tiempo se vio severamente afectada por la caída en la producción, a causa del conflicto gremial.

Juan Manuel Beluardo, el abogado de la pyme láctea, dijo a LA NACION, que la planta en este momento está “en proceso de cierre”. “El bloqueo comenzó el 1° de marzo del 2021. Por ese entonces, la fábrica tenía 36 empleados, después del bloqueo se redujo poco a poco, porque ningún tambo le quería seguir vendiendo leche para seguir trabajando. Mayol no llegaba a mil litros diarios de producción y ellos procesaban 20.000 litros diarios. Atilra se ocupó de ir a los tambos, uno por uno, a decirles exclusivamente que no le vendan leche a Lácteos Mayol. Les decían que si les vendían leche les iban a hacer lo mismo a ellos: bloquearlos”, relató el letrado.

El gremio Atilra bloqueó durante una semana la entrada a la fábrica Lácteos Mayol

La especialidad de Lácteos Mayol es el dulce de leche; para elaborarlo recibían la materia prima de los tambos de la región. A partir de esta situación, otras fábricas vecinas comenzaron a proveerles leche para que no pararan la producción. “La empresa empezó a resistir, pero se fue achicando en empleos. Se iban despidiendo por merma de trabajo. Ahora están con producción propia, pero es muy inferior”, explicó el abogado. Tras el conflicto, contó, la planta se fue volviendo menos competitiva en la industria; a esto se le sumaron las medidas que anunció el Gobierno, como el dólar soja, que afectaron a los tambos, por ende, repercutió en la producción de las industrias.

“Es muy difícil competir con estas reglas, y encima Atilra fue contra ella [Lácteos Mayol]. No solo fue afectada por el tema del gremio, sino que la atacó la sequía y el dólar. Hoy no tienen forma de aumentar la producción láctea”, sostuvo.

En diciembre pasado se conoció que hay una causa contra operarios y sindicalistas que fueron citados a juicio oral por bloquear a la pyme. “Están procesados 27 trabajadores y sindicalistas, entre ellos, el secretario gremial del Consejo Directivo de Atilra, Eber Ríos, y el secretario general de Atilra, seccional de Cañuelas, Guillermo Arregui. La causa está elevada a juicio en el Departamento Judicial de La Plata, para llevarse a cabo el debate oral en agosto de 2024″, afirmó. Según enumeró el abogado, los supuestos “delitos” en la protesta son “robo calificado, compulsión a la huelga, daño, extorsión y amenaza”.

El caso de Mayol, dijo Beluardo, fue un “emblema” para la provincia y por eso se realizó allí la presentación de Petri como vicepresidente de Bullrich. “El bloqueo fue de una semana y fue bastante duro”, puntualizó.

En el último año, el caso de Lácteos Vidal, la pyme de Moctezuma, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, también tomó relevancia por un bloqueo que se dio a mediados del 2022 en esa planta. En medio de un largo conflicto legal, el juez, José Ignacio Ramonet, que interviene en el caso, fijó sanciones judiciales que tienen que asumir por día desde la empresa por los 26 empleados despedidos tras el conflicto. Según supo LA NACION, los dueños estarían intentando llegar a un acuerdo con los empleados para dar por terminada la situación.