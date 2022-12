Un impresionante vendaval arrasó con todo en un campo

escuchar

SANTA FE.- En el centro-oeste de la provincia, especialmente en el departamento San Martín, la lluvia del fin de semana trajo algo de alivio a los productores agropecuarios, pero el viento, a manera de vendaval, proveniente del sudoeste, tuvo un efecto negativo. “La lluvia fue poca pero el viento nos llevó lo poco que teníamos cultivado con soja resembrada, en un intento por recuperar algo de lo perdido. Mire cómo son las cosas: un año atrás, en este mismo lugar, el granizo hacía estragos. Si esto no cambia en enero y febrero, las perspectivas son muy malas para el agro”, sostuvo el ingeniero agrónomo Javier Re (40 años), conocido profesional en esa zona del oeste santafecino.

En un lote de campo de 137 hectáreas que tiene a su cargo, cerca de las localidades de Las Petacas y Castelar, el fenómeno climático arrasó con las últimas posibilidades que le quedaba. “Era un lote con resiembra de soja, la que debimos hacer tarde por la sequía, donde el cultivo se desarrolló en forma heterogénea teniendo en cuenta las inclemencias meteorológicas. El viento del viernes a la noche/madrugada del sábado, terminó con esas expectativas. No se puede hacer nada. Me imagino lo que pasa por la mente de los que alquilan campos. Tengan en cuenta que lo que el viento se llevó era la soja que apareció hace 10 días. No quedó nada. Y el agravante para casi todos es que esa situación no tiene cobertura de seguro”, explicó Re, radicado en Las Petacas.

Ante una consulta, el productor no dudó en señalar: “Seguimos estando cortos de agua, a pesar de la lluvia. Faltan entre 60 y 80 milímetros. Si ello ocurre en los próximos 10 días, vamos a cambiar la base de siembra”, aseguró. En el diálogo con LA NACION, Re insistió en graficar que al campo de la zona núcleo de la Argentina “le falta un aguacero de 60 milímetros en adelante para ver que algo comienza a cambiar”.

En tanto, alertó que en el actual contexto “las reservas forrajeras se terminan y en el caso de los cultivos, si no hay decisión, en una semana más ya se perderán, especialmente en el caso de los maíces”.

Cosechando éxitos, terrible tormenta de viento arrastro todo el rastrojo cortado x la sembradora y se llevó la soja 🤦‍♂️🤦‍♂️ a resembrar, el año pasado misma época nos tocaba el granizo pic.twitter.com/l51fxxNhBX — javier gustavo re (@javiergustavore) December 10, 2022

Los promedios de lluvias en esa región, que tiene como base la agricultura y se complementa con la actividad láctea, fueron de 45 milímetros. En tanto, más impacto se verificó desde el centro (departamentos San Justo y Las Colonias) hasta el límite con Santiago del Estero y Chaco. En zonas de Vera hasta el paralelo 28, los promedios se ubicaron entre 50 y 80 milímetros. Algo menores resultaron en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado. En diferentes poblaciones no solo falta agua en los campos sino que tampoco se consigue para el consumo humano.

Todos los cambios que produjeron las lluvias en el ánimo de los productores comenzaron a volverse intranquilidad porque desde este lunes nuevamente las temperaturas comenzaron a ascender rápidamente con lo cual se estima que habrá un sostenido proceso de evaporación. En una gran región, desde la autovía Santa Fe-San Francisco, hacia el sur, en el corazón de la zona núcleo de producción granaria que tiene esta provincia y el país, las lluvias permitirán obtener un mejor resultado al previsto hasta el viernes, cuando la siembra de soja mostraba un progreso del 33% [37,1% a nivel nacional], aunque por la falta de humedad están aún en juego 600.000 hectáreas que, para los expertos, ya difícilmente ingresen en los planes de siembra. Por eso, ahora está en análisis si esta semana se verifican nuevas lluvias.

Reclamos

El cuadro de situación en la provincia fue explicitado por el gobernador Omar Perotti en una visita al presidente Alberto Fernández la semana pasada. “La intensidad de una sequía que nos viene maltratando y la necesidad de ir generando, junto con la Secretaría de Agricultura, los acompañamientos necesarios para enfrentar lo que ha sido una mala campaña para la cosecha fina y las dificultades con la falta de lluvias para toda la siembra de soja y de reservas”, señaló el gobernador.

En tanto, la titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, dijo esta mañana que el sector necesita “facilidades financieras y tributarias” para atender sus obligaciones y le reclamó al gobierno provincial que “decrete el estado de emergencia y desastre por la sequía” ya que la situación “es muy grave”.

“Los informes técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) demuestran que la situación es muy grave, además de lo que constatan día a día los propios productores. A raíz de esto, y como no obtuvimos respuestas de los funcionarios provinciales con los que estuvimos reunidos, hemos presentado por Mesa de Entradas de Gobernación una carta directa al gobernador para que tome cartas en el asunto y realice los trámites pertinentes para declarar la emergencia de la provincia a nivel nacional”, subrayó la dirigente ruralista.