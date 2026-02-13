Repunte: la soja rozó los US$418 en Chicago y marcó máximos desde noviembre

La soja amplió su racha alcista en la Bolsa de Chicago y quedó a un paso de los US$418 por tonelada [417,87 dólares] para la posición marzo, tras ganar hasta US$4,87 en la rueda en un mercado que reaccionó a señales de acercamiento político entre Estados Unidos y China, a nuevas ventas externas y factores climáticos en Brasil. El movimiento se consolidó este jueves y llevó a la oleaginosa a marcar máximos desde el 18 de noviembre pasado, en medio de expectativas de una posible extensión de la tregua comercial entre ambos países.

Según explicó Eugenio Irazuegui, analista de Zeni, el impulso se hizo evidente desde la operatoria nocturna, luego de que el diario chino South China Morning Post informara que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping podrían extender la tregua comercial hasta por un año si alcanzan un entendimiento en el encuentro presencial previsto para abril. Ese escenario alentó compras especulativas ante la posibilidad de una mayor demanda china de soja estadounidense.

A ese factor político se sumó la confirmación del USDA de una venta diaria de 108.000 toneladas de soja 2025/2026 a Egipto, equivalente a dos cargamentos, lo que aportó sostén adicional a los precios. Irazuegui señaló que, en referencia a Brasil, el aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones sobre la región central está generando ciertos inconvenientes para el transporte del grano y las tareas de cosecha, pero lejos de ser preocupante al momento. “De hecho, ante los resultados indicados en los campos levantados y la situación general de los cultivos promovió incrementos en los cálculos de cosecha, no solo del USDA, sino también organismos oficiales y privados del país vecino”, puntualizó.

“Hoy fue otro día muy positivo en el mercado, incluso en los subproductos de soja, tanto en harina como en aceite, cosa que le dio un empuje importante al poroto en Chicago”, explicó Nicolás Udaquiola, director de AZ Group. En particular, el aceite lidera la mejora: acumula una suba del 19% desde el 1 de enero, impulsado por la expectativa de mayores cortes y mayor molienda en Estados Unidos para abastecer la industria de biodiésel, un factor que viene fortaleciendo el complejo sojero en las últimas semanas. Udaquiola comentó que la soja se encuentra sostenida en una combinación de factores políticos y climáticos.

La soja en Chicago recuperó cerca de US$30 en pocos días

El analista también destacó el papel del contexto macrofinanciero en la suba del poroto, que acumula un 7% de mejora en lo que va del año en Chicago. Un dólar más débil, acciones finales ajustadas en Estados Unidos, la apreciación del real brasileño —de 6,20 a 5,20 por dólar en un año— y un yuan fortalecido generaron condiciones propicias para el ingreso de fondos especulativos. “Estamos encontrando noticias que le permiten expresarse al mundo financiero en un escenario macro positivo. Todo este conjunto de variables genera espacio para que haya inyección de flujos de dinero en el mercado”, resumió. En ese marco, los fondos que mantenían posiciones neutrales o levemente compradas en soja profundizaron compras, potenciando el movimiento alcista reciente.

Jeremías Battistoni, analista de Az Group, señaló que el último informe del USDA terminó siendo negativo porque sostiene los stocks proyectados para Estados Unidos en 9,5 millones de toneladas, pero aumentó la producción estimada de Brasil a 180 millones de toneladas, esto es un 2% por encima de lo que estimó el mes pasado. “Chicago pasó de los US$388 dólares a US$418. Al no tener condiciones alcista esto responde a las condiciones de la macro. El factor más relevante fue la baja en la cotización del dólar index, lo que abarata la soja para los compradores internacionales (ej. medida en yuanes). A pesar de la suba, la soja medida en yuanes sigue en un rango de precio bajo históricamente. La baja del dólar y la perspectiva de recortes de tasas por parte de la Fed impulsan la volatilidad y apalancan el precio”, analizó.

Jeremías Battistoni, consultor de Az-Group

Agregó que los casi US$418 representan una salida del canal de precios anterior (con tope en US$390), y sugirió que ese nivel podría convertirse en un nuevo piso y marcar una tendencia al alza en Chicago.

Para Battistoni el movimiento de Chicago fue mucho más fuerte, con una recomposición de unos 30 dólares en los últimos días, en comparación con la reacción marginal de la soja argentina (posición mayo). “Esta recomposición de precios que tuvimos en el mercado de Chicago se trasladó en parte a los precios FOB, sobre todo, y la capacidad teórica de pago hoy de la soja que se ubica en los US$317 [mercado local], muy en línea con la posición de mayo. Si mirábamos esta misma foto de esa capacidad teórica de pago hace unos 20 días, estábamos más cerca de los US$300 - US$305. Desde el lado de la capacidad de pago, mejoró mucho más que lo que ha reflejado el mercado interno", subrayó.

De acuerdo con Granar SA, las subas también fueron impulsadas por compras técnicas de los fondos de inversión, por las excesivas lluvias en regiones productoras de Brasil —especialmente en Mato Grosso— que podrían afectar volumen y calidad, y por mejores perspectivas para el aceite de soja ante la firme demanda de la industria de biocombustibles.

Sin embargo, el frente comercial ofreció señales contradictorias. El informe semanal del USDA, correspondiente al período del 30 de enero al 5 de febrero, mostró ventas de soja estadounidense 2025/2026 por apenas 281.800 toneladas, por debajo de las 436.900 toneladas de la semana anterior y también del rango estimado por privados, que oscilaba entre 300.000 y 1.100.000 toneladas.