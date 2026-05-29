El análisis de De Pablo sobre el rumbo económico del país: “Ni velorio generalizado ni fiesta eterna”

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la situación económica que atraviesa la Argentina. “Ni el velorio generalizado ni la fiesta eterna”, afirmó en LN+ el jueves por la noche, en relación a la postura que habría que adoptar en virtud de los más recientes datos conocidos, como el de inflación y el de crecimiento económico.

Para De Pablo, el 2,6% de inflación en abril y el 3,5% de crecimiento de la economía se traducen en una alegría relativa para el Gobierno. En ese sentido, el economista destacó que en marzo se registró lo que caracterizó como un “fortísimo crecimiento”, mientras que en febrero había marcado una “fortísima caída”.

“La tendencia, que es un indicador que corrige los datos originales, creo que está marcando cierto crecimiento dentro de una notable heterogeneidad regional y sectorial”, añadió.

El economista dijo que en marzo la actividad económica registró un "fortísimo crecimiento"

Por otra parte, De Pablo se refirió a los dichos vertidos este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del Latam Economic Forum, quien pronosticó que 2027 será “un año electoral atípico” porque, por primera vez, “la economía se va a llevar puesta la política”, y que el presidente Javier Milei ganará las elecciones “cómodamente”.

Al respecto, De Pablo opinó: “No sé si la gente que mañana tiene que levantarse a tomar decisiones, no sé si escuchó eso y no sé qué importancia le da. Esto esto es día a día, las elecciones son el año que viene”.

En otro tramo de la entrevista, el economista fue consultado sobre el Estimador mensual de actividad económica (EMAE). El informe presentado por el Indec el pasado jueves indica que todos los sectores medidos registran un crecimiento y que el único que marca una baja es el ítem administración pública.

Luis Caputo en el Latam Economic Forum Ricardo Pristupluk

De Pablo explicó que para medir la injerencia del sector público en dicha medición, “hubo que inventar cuál es la contribución del sector público y se puso salario”. En ese sentido, señaló: “Lo que está diciendo ese indicador es que la masa salarial -del sector público- está creciendo menos que otros sectores”.

Por otra parte, a lo largo de todo el diálogo que mantuvo con Majul, De Pablo señaló la heterogeneidad que hay en la Argentina. Indicó las diferentes realidades económicas que atraviesa la Argentina, también subrayó los diferentes tipos de comercio que existen y modifican las conductas de los consumidores y marcó una diferencia entre la economía formal y la informal.

Juan Carlos De Pablo restó importancia respecto al impacto que puedan tener los recientes dichos de Caputo en las decisiones de mercado inmediatas

En cuanto a lo regional, sostuvo: “Si vas al interior es otra música. Vaca Muerta, San Juan, Catamarca también son la Argentina. No seamos porteñomaníacos. Vamos a la heterogeneidad, están ocurriendo millones de cosas en la Argentina".

Continuó con un ejemplo para exponer su análisis respecto a la actualidad del comercio y el proceso que caracterizó como una “transformación irreversible”. Contó que necesitaba un insumo de oficina y que al otro día, tras ordenarlo mediante una aplicación, el producto llegó a su casa. “En mi barrio venden también pero si vas a hablar con el tipo de mi barrio que vende toner, dice que cada vez vende menos y yo estaba demandando”, dijo.

En otro tramo, indicó: “cuando mirás los índices de salarios del Indec, la economía informal crece más que la formal. Porque la formal también es heterogénea, es privada y pública". Y agregó: “La clave es la heterogeneidad, las generalidades sirven para muy poquito”.