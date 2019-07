El jefe de Gobierno porteño pasó por la muestra con su familia Crédito: SRA

A pesar de la llovizna que se precipitó en el segundo día de la Exposición Rural de Palermo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió visitar la muestra tras haber participado ayer del corte de cintas que dio inicio al evento.

Se trató de una visita informal. "Como padre y vecino, la verdad que la exposición está lindísima, hay una energía positiva. Me gusta venir a visitarla", dijo a LA NACION. El funcionario volverá la semana próxima de forma institucional a reuniones y para el acto inaugural el sábado 3.

Sobre las actividades que realizó en la exposición, dijo: "Vine a almorzar con mi esposa y mi hija que está en vacaciones de invierno. La llevé a la parte de chicos que está lindísima con los animalitos (el Pabellón de las Aves- Frers). Estaba fascinada", afirmó.

Al ser consultado por el traslado del Mercado de Liniers a Cañuelas, sostuvo: "No fui a ver la obra, pero me dicen que avanza bien. Nuestra aspiración era mudarla para fin de año. Asumo que durante el verano vamos a poder concretar el sueño histórico de mudar el Mercado". El jefe de Gobierno aclaró que al no ser una obra de la Ciudad, no son responsables de los tiempos de obra.

Además, resaltó la importancia de poder mudar el Mercado afuera de la ciudad. "Cuando el Mercado se construyó era a las afueras de Buenos Aires, pero la ciudad fue creciendo. Es lógico que sea más afuera de la ciudad y hemos encontrado una buena alternativa", indicó.

El predio de Cañuelas donde se trasladará el Mercado está está formado por 110 hectáreas, 30 de las cuales serán utilizadas para la construcción del mercado propiamente dicho y el resto para el desarrollo de un polo ganadero.

En diciembre de 2018, la Legislatura porteña aprobó la ley que prorroga la desocupación del predio en el barrio de Mataderos hasta el 31 de diciembre de este año, tiempo en que los consignatarios esperan realizar un traslado ordenado a las nuevas instalaciones.