“Salvar al país”: contundente mensaje del presidente de la Rural con un llamado a consensos básicos y una alerta

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, destacó la necesidad de que se generen “consensos básicos para salvar al país”. Así lo señaló el dirigente en su discurso ayer en la inauguración de la 83a. Expo Rural del Neuquén y 15a. Exposición de Caballos de la Patagonia, en Junín de los Andes. Entre otros temas, expresó su preocupación por el “atraso” en infraestructura. También puso énfasis en la necesidad de financiamiento con tasas “accesibles”.

En esa muestra, Pino participó del evento junto a la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat, y el gobernador provincial, Rolando Figueroa. Pino dijo: “Celebramos estos espacios donde el sector público y el privado se sientan a la misma mesa a buscar soluciones concretas. Destacamos especialmente el diálogo constante con el gobernador Rolando Figueroa y Diego García Rambeaud, secretario de Producción e Industria”. Y agregó: “Por esa razón quiero resaltar que, en tiempos complejos, recordamos una frase del Papa Francisco que resume una gran verdad: ‘Nadie se salva solo’”.

Para Pino, “no se salva solo un productor frente al clima o los mercados”. Y “no se salva sola una provincia sin integración nacional”. Después remarcó: “No se salva solo un país si no genera consensos básicos”.

Nicolás Pino, presidente de la Rural; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, y Cecilia de Larminat, de la Rural de Neuquén Gentileza

“La salida es colectiva. Es con cooperación, con escucha, con acuerdos. Es entendiendo que cuando al campo le va bien, a la Argentina le va mejor”, destacó luego.

Pino viene realizando recorridas con reuniones con productores y presentaciones en distintas exposiciones rurales del interior con un fuerte ritmo. “Así es que, durante 2025, llegamos al millón de kilómetros viajando por todo el territorio nacional, desde que asumimos la Comisión Directiva. Y esperamos en 2026 ir por muchos más”, recordó en Junín de los Andes.

“Cada encuentro con productores es una apuesta al federalismo y a la representación real del interior productivo”, expresó. Para el dirigente, “nadie conoce mejor los desafíos de cada región que quienes viven y producen en ella. Cuando hay objetivos compartidos y voluntad de construir, los resultados llegan”.

En su discurso, el titular de la SRA destacó el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Ya que mencioné la palabra acuerdo, un momento histórico estamos viviendo con la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se realizó hace una semana atrás y luego de 25 años de negociaciones”, indicó. Y subrayó: “Una gran oportunidad para fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo, y además porque favorecerá el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional de una mayor inserción internacional”.

Añadió: “Seguramente que esta apertura comercial beneficiará al Mercosur, a la Argentina y particularmente a nuestro sector, ya que será una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado. Y donde el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios”.

Situación

Entre otros temas, Pino también se focalizó en el financiamiento y en la infraestructura. “Sobre el financiamiento, se necesitan líneas de créditos para capital de trabajo e inversión en maquinaria, tecnología, riego y ganadería, entre otras. Y con tasas de interés accesibles y que los plazos contemplen los ciclos del campo”, expresó.

Agregó: “Y sobre la infraestructura, preocupa el atraso que estamos teniendo en rutas, caminos rurales, ferrocarriles, puertos, energía y conectividad digital”.