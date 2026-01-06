Ni fernet ni cerveza: Messi reveló qué bebida toma

Lionel Messi brindó una entrevista este martes al canal de streaming Luzu TV desde las instalaciones del Chase Stadium en Miami. Los conductores Nicolás Occhiato y Diego Leuco dialogaron con el deportista sobre distintos aspectos de su vida doméstica y sus elecciones recreativas durante la emisión del programa Nadie dice nada.

Qué bebida elige Lionel Messi para sus momentos de descanso

El futbolista admitió que su elección principal para los momentos de relax es el vino mezclado con una gaseosa de lima limón de la marca Sprite. El deportista explicó que esta combinación resulta ideal para el clima cálido y permite que el efecto del alcohol se sienta con mayor rapidez.

Entre risas, Messi contó cuál es su trago preferido Captura YouTube (@luzutv)

Según sus propias palabras en la entrevista: “Tomo vino con Sprite para que pegue rápido”. Messi descartó otras opciones tradicionales y remarcó que esta mezcla es su preferencia habitual cuando busca disfrutar de una bebida fresca.

Cómo vive Lionel Messi en su intimidad familiar

La vida familiar en los Estados Unidos mantiene una estructura clara bajo la supervisión de Antonela Roccuzzo. Messi relató que sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, viven con la pelota de fútbol de forma constante, aunque existe una restricción estricta: está prohibido jugar con la pelota dentro de la casa.

La esposa del jugador impone este límite para evitar desorden o daños en el hogar. El capitán argentino detalló que respetan esa norma y prefieren realizar actividades físicas en los espacios exteriores de la propiedad.

Messi y un desopilante comentario sobre jugar al fútbol adentro de su casa

En cuanto a la organización interna, el delantero se definió como una persona obsesiva con el orden. Messi explicó: “La cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”.

El deportista organiza su vestimenta por colores y prepara su ropa el día anterior a cada entrenamiento. Esta conducta estructurada también la heredó su hijo mayor, Thiago, mientras que Mateo y Ciro poseen una personalidad más similar a la de su madre.

Los consumos culturales y el fanatismo por las producciones argentinas

Durante su tiempo libre, el futbolista y su esposa consumen diversas series y programas de televisión. El capitán nacional destacó que terminó de ver Envidiosa, una producción de la plataforma Netflix con el protagonismo de Griselda Siciliani.

"Soy más raro que la mie***", admitió Lionel Messi

Otro de los intereses de Messi es la actualidad del espectáculo en Argentina. El delantero reconoció que mira el programa LAM, emitido por América TV, para mantenerse informado. Messi vinculó este gusto con la influencia de su madre, Celia Cuccittini, a quien describió como una persona interesada en el teatro y las noticias del ambiente artístico.

El origen de la relación con Antonela Roccuzzo y su personalidad

La historia de amor entre Messi y Roccuzzo comenzó en Rosario cuando ambos tenían seis años. El deportista recordó que en su infancia fueron amigovios, aunque el vínculo se interrumpió cuando él se mudó a Barcelona.

Los correos electrónicos y los chats fueron el canal de comunicación entre Messi y Roccuzzo durante su adolescencia RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El contacto se retomó años después mediante correos electrónicos y chats cuando el futbolista tenía entre 16 y 17 años. A los 20 años, el noviazgo se formalizó durante una visita del jugador a su ciudad natal.

Sobre su forma de ser, el astro rosarino admitió rasgos específicos de su carácter: “tengo mi parte de que soy más raro que la mie***. Me gusta mucho estar solo”. El jugador explicó que el ruido constante de sus tres hijos a veces lo satura y busca momentos de soledad.

