Cuál es el máximo permitido de alcohol al volante y de cuánto son las multas

Mientras que para los conductores profesionales la tolerancia es 0, en el caso de los vehículos particulares el límite máximo depende de cada jurisdicción

En la Ciudad de Buenos Aires el máximo permitido para autos particulares es de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre
En los últimos años entró en vigencia la Ley Nacional de Alcohol Cero al Volante, que fija como límite legal 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre para conducir. La norma apunta a reforzar la seguridad vial y desalentar cualquier nivel de consumo previo a manejar, ya que está comprobado que reduce los reflejos, la capacidad de reacción y la atención al volante.

De todos modos, como sucede con otras normas de tránsito, su aplicación depende de cada jurisdicción, por lo que fue cada distrito el que decidió si adherían a lo que plantea esta nueva ley o si mantenían el esquema con el que contaban.

En la actualidad, la Ley de Alcohol Cero al Volante está vigente en 18 provincias de la Argentina, según le comentó a LA NACION la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV):

  • San Luis
  • Formosa
  • Neuquén
  • Santiago del Estero
  • Catamarca
  • Chubut
  • Córdoba
  • Entre Ríos
  • Jujuy
  • La Pampa
  • Río Negro
  • Salta
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán
  • Chaco
  • La Rioja
  • Provincia de Buenos Aires

En cambio, en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe (aunque en Rosario y la Ciudad de Santa Fe rige la ley de alcohol cero), Mendoza, Misiones, Corrientes (aunque en la capital rige la ley de alcohol cero) y San Juan se mantiene vigente el límite máximo permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos particulares.

Otra aclaración importante es que, más allá de que la implementación dependa de cada jurisdicción, como se mencionó anteriormente, la normativa de alcohol cero es obligatoria en todas las rutas nacionales de la Argentina

Tanto en Nochebuena como en Año Nuevo, los controles suelen intensificarse
Distintos organismos vinculados a la seguridad vial anunciaron que reforzarán los controles. En ese marco, la ANSV adelantó que intensificará las fiscalizaciones de documentación y alcoholemia durante Nochebuena y Año Nuevo, con presencia en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país, con el objetivo de prevenir siniestros viales evitables.

¿Qué ocurre si un conductor da positivo en un control de alcoholemia o supera los parámetros permitidos? Según informó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, cuando un conductor arroja resultado positivo se le labra una infracción que ronda los $1.750.000 —monto que varía según la jurisdicción y el valor de las Unidades Fijas en cada territorio—, se le retiene la licencia de conducir y se le prohíbe continuar circulando. Incluso, en muchos casos, el infractor debe realizar un curso para poder recuperar su licencia de conducir física.

