“Se terminó”: el titular de ARCA ratificó que no continuará la quita de las retenciones

“Esta medida cumplió su objetivo y terminó“, dijo el funcionario tras llegarse al tope de US$7000 millones que buscaba el Gobierno con la medida oficial
- 1 minuto de lectura'
El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, ratificó que con el cumplimiento del cupo de los US$7000 millones registrados para la exportación de granos y subproductos no se extenderá la quita de las retenciones dispuesta.
El funcionario habló esta mañana en el streaming de La Casa y señaló tras ser consultado: “No, la medida era clara, que esto terminaba por efecto de las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior] cuando se llegaba al 31 de octubre o a los US$7000 millones. Esta medida cumplió su objetivo y terminó. Se terminó tal cual lo decía el decreto. Ahora los productores tiene la capacidad de vender a los exportadores y creo van a tener una oportunidad”.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Comunidad de Negocios
Más leídas de Campo
- 1
“Inviable”: en la industria exportadora de carne alertan que no podrán aprovechar la suspensión de las retenciones
- 2
“La vida no me da tregua”. En segundos perdió más de US$200.000 y tuvo un terrible accidente: lo aplastó una máquina
- 3
Retenciones: la sorpresiva frase del secretario del Tesoro de Estados Unidos que involucra al campo
- 4
Revuelo: una cámara de matarifes estalló porque la dejaron afuera de un espacio de toda la cadena de la carne