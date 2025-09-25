“Se terminó”: el titular de ARCA ratificó que no continuará la quita de las retenciones

El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, ratificó que con el cumplimiento del cupo de los US$7000 millones registrados para la exportación de granos y subproductos no se extenderá la quita de las retenciones dispuesta.

El funcionario habló esta mañana en el streaming de La Casa y señaló tras ser consultado: “No, la medida era clara, que esto terminaba por efecto de las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior] cuando se llegaba al 31 de octubre o a los US$7000 millones. Esta medida cumplió su objetivo y terminó. Se terminó tal cual lo decía el decreto. Ahora los productores tiene la capacidad de vender a los exportadores y creo van a tener una oportunidad”.

Noticia en desarrollo