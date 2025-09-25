LA NACION

“Se terminó”: el titular de ARCA ratificó que no continuará la quita de las retenciones

“Esta medida cumplió su objetivo y terminó“, dijo el funcionario tras llegarse al tope de US$7000 millones que buscaba el Gobierno con la medida oficial

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Juan Pazo, titular de ARCA
Juan Pazo, titular de ARCAMarcelo Manera

El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, ratificó que con el cumplimiento del cupo de los US$7000 millones registrados para la exportación de granos y subproductos no se extenderá la quita de las retenciones dispuesta.

El funcionario habló esta mañana en el streaming de La Casa y señaló tras ser consultado: “No, la medida era clara, que esto terminaba por efecto de las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior] cuando se llegaba al 31 de octubre o a los US$7000 millones. Esta medida cumplió su objetivo y terminó. Se terminó tal cual lo decía el decreto. Ahora los productores tiene la capacidad de vender a los exportadores y creo van a tener una oportunidad”.

Noticia en desarrollo

LA NACION
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. En la industria exportadora de carne alertan que no podrán aprovechar la suspensión de las retenciones
    1

    “Inviable”: en la industria exportadora de carne alertan que no podrán aprovechar la suspensión de las retenciones

  2. Perdió más de US$200.000 y tuvo un terrible accidente: lo aplastó una máquina
    2

    “La vida no me da tregua”. En segundos perdió más de US$200.000 y tuvo un terrible accidente: lo aplastó una máquina

  3. La sorpresiva frase del secretario del Tesoro de Estados Unidos que involucra al campo
    3

    Retenciones: la sorpresiva frase del secretario del Tesoro de Estados Unidos que involucra al campo

  4. Una cámara de matarifes estalló porque la dejaron afuera de un espacio de toda la cadena de la carne
    4

    Revuelo: una cámara de matarifes estalló porque la dejaron afuera de un espacio de toda la cadena de la carne

Cargando banners ...