Se usan en el campo: las empresas detrás de los sistemas que responden todo y “ven” a su alrededor

SAN NICOLÁS.– Entre pantallas con mapas de lotes, sensores exhibidos sobre las mesas y productores que se detienen a preguntar cómo funcionan las herramientas, la carpa Agtech volvió a ser en Expoagro uno de los espacios donde las empresas tecnológicas del agro mostraron sus desarrollos. En ese sector había desde plataformas que combinan telemetría con inteligencia artificial para analizar la operación del campo hasta aplicaciones que conectan transporte de maquinaria y sistemas de trazabilidad ganadera basados en identificación electrónica. Pero, sin dudas, el hilo conductor que atravesó la mayoría de las propuestas fue la incorporación de la inteligencia artificial.

Una de las empresas que llevó esa idea un paso más allá fue GeoAgris, una firma argentina que trabaja desde hace más de dos décadas en el análisis de datos para el agro. En su stand presentaron una plataforma que combina telemetría con inteligencia artificial para analizar lo que ocurre en el campo.

“Nosotros empezamos en 2002 trabajando en datos para el campo, analizando información del sector. Ya en ese entonces aplicábamos herramientas de inteligencia artificial para encontrar patrones en la información”, recordó Gustavo Sznaider, fundador de la empresa. Con el tiempo, explicó, sumaron sistemas de telemetría que permiten instalar dispositivos en las máquinas para transmitir datos y seguir lo que ocurre durante las tareas.

Ahora el sistema sumó una nueva capa. “Estamos presentando la primera plataforma de telemetría con inteligencia artificial. En lugar de mirar dashboards o revisar registros, podés preguntarle directamente al sistema cómo está la operación de tu campo”, explicó.

La plataforma reúne información de pulverizadoras, sembradoras, cosechadoras o drones y registra cómo se realizaron los trabajos y en qué condiciones. Lucía Reigada, del equipo de la empresa, contó que el sistema también incorpora datos climáticos y permite consultar la información de manera sencilla, incluso desde el celular.

Sergio Yáñez, de la empresa RFID Marcelo Manera

“El usuario puede preguntarle al sistema, como si fuera un chat, qué trabajos se hicieron la última semana, qué contratista los realizó o quién está aplicando en ese momento”, señaló. Según explicó, la idea es simplificar el acceso a los datos para productores que pasan gran parte del día en el campo. “Con una consulta desde WhatsApp pueden ver la información o descargar un reporte”, indicó.

En otro sector de la carpa el foco estaba puesto en un problema distinto: la logística. Allí se presentó AgroGo, una aplicación que busca vincular a quienes necesitan trasladar maquinaria o equipos con transportistas disponibles.

Patricio Murray explicó que el funcionamiento es similar al de una plataforma de conexión. El usuario publica en la aplicación que necesita transportar una máquina o un equipo y los transportistas cercanos reciben la notificación. A partir de allí se contactan, acuerdan el precio del flete y organizan el viaje. “Bajás la aplicación, publicás la necesidad de transportar una máquina y a los transportistas les llega la notificación. El que tiene que programar su viaje te llama, se ponen de acuerdo en el precio del flete y se organiza el traslado”, explicó.

El sistema también permite que los propios camioneros publiquen cuando tienen un camión vacío en determinada localidad para encontrar una carga cercana. La herramienta puede ser utilizada por distintos actores del sector: productores, contratistas, concesionarios o talleres que necesiten mover equipos.

Otro de los desarrollos que se pudieron ver en la carpa apunta a la trazabilidad ganadera. La empresa RFID presentó soluciones basadas en identificación por radiofrecuencia que permiten seguir el movimiento de los animales dentro del establecimiento.

Según explicó Sergio Yáñez, el sistema utiliza caravanas electrónicas colocadas en la oreja de los animales. Cuando pasan por dispositivos lectores —por ejemplo, una balanza conectada al sistema— el equipo los identifica automáticamente, registra su peso y envía esa información a una plataforma digital.

Patricio Murray, de la aplicación Agro Conecta Marcelo Manera

“Cuando el ternero pasa por la balanza lo identificamos, lo pesamos y esa información se envía casi en tiempo real”, indicó. A partir de esos registros, el productor puede seguir los movimientos de los animales dentro del campo o registrar su paso por distintos puntos del establecimiento, como bebederos o corrales.

La tecnología también permite registrar el paso de los animales durante la carga en camiones y generar un historial de movimientos dentro del rodeo. En la empresa explican que estas soluciones apuntan a mejorar el seguimiento de los animales y a adaptarse a las nuevas exigencias de identificación electrónica obligatoria que comenzaron a implementarse este año.

Otra de las propuestas que se pudieron ver en la carpa apuntaba al uso de visión artificial, una tecnología que también se apoya en inteligencia artificial para analizar lo que ocurre dentro de distintos procesos productivos. Se trata de desarrollos basados en cámaras y algoritmos que permiten monitorear lo que sucede en tiempo real y generar información automática.

A la izquierda, Ezequiel Martín Ansaldi, fundador de Zowl Marcelo Manera

La empresa Zowl trabaja con este tipo de soluciones. Según explicó Ezequiel Martín Ansaldi, fundador de la firma, el objetivo es que las máquinas puedan “ver” lo que ocurre a su alrededor. “Lo que hacemos es que las máquinas vean. A través de cámaras tomamos mediciones de procesos industriales o de seguridad de las personas y generamos reportes automáticos”, señaló.

En el agro, explicó, estas tecnologías se utilizan para resolver puntos ciegos en maquinaria, detectar fallas internas o prevenir colisiones durante el trabajo, además de evitar que los equipos aspiren objetos o animales mientras operan.