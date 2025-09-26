Semana Angus: dos consignatarias se sumaron con importantes remates

En la Semana Angus de Primavera, que se hace con el acompañamiento de Expoagro en Cañuelas, dos remates se sumaron a este evento ganadero y dejaron señales claras para el mercado: la demanda sostenida por el novillito y la valorización de las tropas homogéneas y de calidad.

Por un lado, la firma Monasterio Tattersall llevó adelante un remate ágil en el Arena Angus, donde se subastaron 3000 cabezas en una modalidad mixta —presencial y streaming—. Por otra parte, Colombo y Magliano realizó un remate televisado desde el SUM de Cañuelas con 8000 cabezas, que incluyeron principalmente invernada, además de vientres y algo de faena.

Monasterio Tattersall

El miércoles pasado, Monasterio Tattersall abrió la jornada de remates con una dinámica que combinó la participación presencial y digital. La subasta logró reunir a compradores de distintas provincias como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

“Fue un remate ágil con mucha gente conectada en forma digital y presente. Participaron compradores de la zona de Entre Ríos, Córdoba, y de la provincia de Buenos Aires”, señaló Guillermo Di Carlo, responsable de remates de la firma.

Según detalló, la hacienda pesada tuvo una gran demanda, especialmente el novillito, que se destacó por encima de las demás categorías. Además se registró una mejora en los valores del resto, lo que reflejó el interés del mercado en esta época del año.

Monasterio Tattersall logró reunir a compradores de distintas provincias como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires @casattistudio

En cuanto a los precios, en machos de 200 a 220 kg el promedio alcanzó los $4350 con un máximo de $4440; en la franja de 230 a 250 kg, el promedio fue de $4200 y el tope de $4240. Para animales de 265 a 285 kg, el promedio se ubicó en $4050 y el máximo en $4100.

En la categoría novillo de 310 a 330 kg, el promedio fue de $3960 con un máximo de $4110; y para los de 370 a 390 kg, los valores se movieron en torno a los $3620 con un tope de $3700.

En cuanto a las hembras, los promedios fueron de $3900 (máximo $3960) para la franja de 180 a 200 kg, y de $3850 (máximo $3980) para animales de 220 a 240 kg. En el rango de 250 a 270 kg, los precios se ubicaron en $3750 promedio y $3820 máximo; mientras que en 290 a 310 kg, el promedio fue de $3400 con un máximo de $3460.

Para Di Carlo, la clave estuvo en la modalidad híbrida de la subasta: “Cabe destacar que la hacienda pesada, principalmente el novillito, se notó que está muy buscado, y también una mejora en los valores en el resto de las categorías”, dijo.

Colombo y Magliano

Ese mismo día, en el SUM de Cañuelas, la firma Colombo y Magliano llevó adelante otro de los remates centrales de la exposición, con la subasta de 8000 cabezas, mayoritariamente de invernada, junto a vientres y algo de faena.

“Fue un remate muy lindo, nos acompañó mucha gente y los precios fueron muy destacados, donde primó la calidad. Las tropas homogéneas y bien definidas se valorizaron por encima del resto”, afirmó Leandro Illa, coordinador Pampa Húmeda de la consignataria.

Colombo y Magliano vendió 8000 cabezas @casattistudio

Explicó que en el caso de los vientres se observó cierta selectividad, aunque la colocación fue muy buena: “Los lotes se vendieron muy bien, con precios razonables en la categoría general”, apuntó.

Antes de iniciar la subasta, Pedro Colombo, director de la firma, destacó el rol de la raza Angus como motor del sector: “La Angus ha hecho una gran inversión, la raza líder en Argentina vino a Cañuelas e invierte. Un aplauso para todos los amigos de Angus. Son los que nos convocan, hemos hecho una relación muy buena con todo el equipo”.

Por su parte, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, dijo: “Gracias por lo que hacen todos los días por la ganadería. Los que hacemos ganadería sabemos que tener alternativas comerciales es importante, todos los negocios que hacemos fijados en carne van por el índice novillo Mercado Agroganadero que sale de acá, es un mercado de referencia. Creo que tenemos seguir apoyándolo para que siga vivo”.

La consignataria llevó adelante un remate televisado de invernada, cría y faena, con gran participación de compradores y valores firmes para la hacienda de calidad y lotes homogéneos @casattistudio

Bustillo también resaltó la importancia de la continuidad generacional en las firmas consignatarias: “Las familias que continúan con lo que hacen es porque supieron hacer las cosas bien y transmitir a la otra generación valores y pasión. Es un ejemplo de empresa de trabajo y de familia”, sostuvo.

En tanto, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, valoró el trabajo conjunto en la organización de estos encuentros: “Hace cuatro años que arrancamos este sueño de hacer exposiciones de primavera. Vinimos a poner nuestro pequeño granito de arena. Les deseamos buenas ventas.