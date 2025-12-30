Sequía: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Neuquén

El Ministerio de Economía declaró este martes el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía en la provincia de Neuquén. La medida, oficializada mediante la resolución 2123/2025, de Luis Caputo, publicada en el Boletín Oficial, busca llevar alivio fiscal y financiero a los productores afectados por la falta de agua que golpea a la región.

La normativa homologó a nivel nacional la situación crítica que la provincia ya había decretado en octubre, lo cual activó los mecanismos de asistencia previstos en la Ley 26.509. Según detalló el texto oficial, la emergencia rige para las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas.

En Neuquén, la situación se agravó por el contexto de fuerte sequía, con déficit de precipitaciones y escasa nieve en la cordillera, un combo que elevó de manera significativa el riesgo de incendios forestales de cara a la temporada estival.

El alcance geográfico de la emergencia agropecuaria cubre todo el territorio de la provincia del Neuquén, aunque se establecieron dos excepciones específicas: no están incluidos en este beneficio los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia, dado que cuentan con acceso garantizado al recurso hídrico sistematizado.

Si bien el decreto provincial original (1303/2025) solicitaba una cobertura de 18 meses desde enero de 2025, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios recomendó un plazo diferente tras analizar la situación. De esta forma, según se desprende del Boletín se estableció que el período de emergencia a nivel nacional será de un año, con vigencia retroactiva desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Esta última fecha también fue fijada como la finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.

A partir de esta publicación, se activaron los beneficios impositivos y crediticios para quienes obtengan el certificado de emergencia. El artículo 5° de la resolución instruye tanto a las instituciones bancarias nacionales como a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a arbitrar los medios necesarios para aplicar la ley.

Entre las medidas principales se encuentran el diferimiento de impuestos, que consiste en la prórroga del vencimiento del pago de impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas. Además, se contempla frenar la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados hasta el fin del ciclo productivo. Así como esperas y refinanciaciones de deudas en bancos oficiales.

Para acceder a estos beneficios, la resolución aclaró que no es automático. Los productores deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia de Neuquén, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos dentro de las zonas y actividades afectadas.

De esta manera, será el gobierno provincial el encargado de remitir a la Comisión Nacional el listado de los productores que hayan cumplido con este requisito para validar su inclusión en el sistema de asistencia nacional.