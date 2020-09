Productores mendocinos en el corte ayer cerca de Desaguadero Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

CÓRDOBA.- Mientras siguen los cortes de ruta por parte de productores de Córdoba, Mendoza y La Pampa por los problemas para ingresar a trabajar a San Luis, el gobernador de esa provincia, Alberto Rodríguez Saá, criticó la metodología. "No es la manera, no es el clima de diálogo", dijo respecto de la protesta que cuenta con el aval de la Mesa de Enlace.

Rodríguez Saá, quien está aislado por haber estado en contacto estrecho con casos positivos de Covid-19, planteó que entiende que el Comité de Crisis "ha trabajado mucho en los protocolos de ingreso y egreso a la provincia; acá hay una cuestión qué puede ser política, politiquería puede ser falta de diálogo".

"Hemos sido muy estrictos y creo que somos bastante estrictos en cuidarnos y cuidar nuestra población y ahora ante esta posibilidad que hagan corte de ruta o lo que fuere que sería fuera de la provincia la verdad que no es la manera; comprendemos, entendemos y no es la manera, no es la manera y no nos van a hacer el brazo a torcer por un corte de ruta".

La Mesa de Enlace nacional emitió un comunicado en el que señala que "acompaña y apoya" a los productores. "Remarcamos la necesidad (y el derecho constitucional) a que se permita el libre tránsito de los productores entre las jurisdicciones del país", dijo. Los cortes continuarán por tiempo indeterminado en las rutas 30, 8, 7, 188, 20 y 55.

Anoche, productores en Desaguadero, Mendoza Crédito: Gentileza productores

El gobernador propuso una mesa de diálogo en la "que digan" -en referencia a los productores que protestan- "quiénes son, qué intereses tienen, qué campos son, quiénes son las personalidades, cuáles son las tareas y la provincia por supuesto que siempre los va dejar entrar y acomodar los protocolos y aunque esta situación aún no se ha dado hay una enorme voluntad del Comité de Crisis que ha trabajado en un nuevo protocolo; es como si hoy barajamos y damos de nuevo".

El lunes próximo entra en vigencia un nuevo protocolo que exige un hisopado negativo para ingresar a San Luis y permanecer 72 horas si después de ese período no se sale. Hay que hacer una cuarentena de siete días y otro hisopado.

La protesta continúa en varias rutas, como en la 7 en el límite Mendoza-San Luis Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Nuevo protocolo

"Si me están escuchando de alguna manera quienes son productores rurales, trabajadores o ingenieros técnicos que desean trabajar en San Luis, si me están escuchando les vamos a contar ahora cuál es el nuevo protocolo y cuál nuestra preocupación y cuáles son nuestras obligaciones", afirmó Rodríguez Saá.

Los productores sostienen que mantendrán la protesta hasta que haya una respuesta "concreta" por parte de las autoridades de San Luis, que las decisiones que se tomen no dependan de la "arbitrariedad" de un funcionario. Por los cortes se permitirá transitar a ambulancias, policía, bomberos y, en la ruta 7, transporte de carga peligrosa.

Para la Mesa de Enlace, las restricciones impuestas por el gobierno de San Luis son "un claro ejemplo de cómo se avasallan los derechos previstos en nuestra Carta Magna, que exceden al sector agropecuario -cuya actividad fue declarada esencial- porque los productores no tienen acceso a sus campos, pero tampoco los ciudadanos de los pueblos limítrofes pueden trasladarse a sus puestos de trabajo, concurrir a centros médicos para continuar sus tratamientos o asistir a familiares enfermos, por mencionar sólo algunos casos".

